La industria global de la moda y la cultura internacional están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mathilde Favier, emblemática directora de Relaciones Públicas de Christian Dior Couture, a sus 57 años. La ejecutiva murió el lunes 17 de agosto en un brutal accidente de tránsito en el oeste de Francia, donde también perdió la vida su pareja, el reconocido productor de cine Nicolas Altmayer, de 61 años.
Murió Mathilde Favier, histórica directora de Relaciones Públicas de Dior, en un trágico accidente en Francia
En el siniestro también falleció su pareja, el reconocido productor de cine Nicolas Altmayer. La conmoción en la industria de la alta costura y el dolor de las figuras del espectáculo internacional.
Un choque frontal en las rutas francesas
El fatídico episodio ocurrió alrededor de las 16:00 (hora local) en la carretera D938, a la altura de la localidad de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres. El automóvil en el que viajaban Favier y Altmayer colisionó de manera frontal contra un camión de carga mientras intentaban realizar una maniobra de sobrepaso a otro vehículo.
Las autoridades locales informaron que la fiscalía de Niort, bajo las instrucciones del fiscal adjunto Nicolas Leclainche, inició formalmente una investigación por homicidio involuntario con el fin de peritar la escena y determinar con exactitud la mecánica y las responsabilidades del siniestro.
Conmoción en el imperio del lujo
La confirmación oficial por parte de la casa Dior generó un inmediato impacto en el mundo de la moda y el entretenimiento. A través de un comunicado institucional, la firma francesa despidió a Favier definiéndola como “una mujer excepcional cuya alegría comunicativa, talento y lealtad fueron ejemplares”.
Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, expresó su profundo dolor al perder tanto a una figura indispensable de la empresa como a una amiga entrañable. “Mathilde amaba la vida con pasión. Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y su valentía suscitaban admiración. Nos hará mucha falta su sonrisa”, declaró.
Por su parte, Bernard Arnault, presidente del conglomerado LVMH (grupo matriz de Dior), manifestó sus condolencias públicamente reconociendo los más de trece años de dedicación, energía y talento que Favier volcó al servicio de la maison parisina.
Una trayectoria ligada a las estrellas y la cultura
Antes de asumir como directora internacional de relaciones públicas para la línea femenina de Dior, Favier consolidó su carrera con pasos por la revista Glamour y la firma italiana Prada. En su rol dentro de la casa francesa, fue la arquitecta de los vínculos de la marca con celebridades de escala mundial como Rihanna, Jennifer Lawrence y la estrella del K-pop Jisoo, integrante de BLACKPINK.
Proveniente de una familia con fuertes lazos en la industria —era sobrina de Gilles Dufour (ex colaborador de Karl Lagerfeld) y hermanastra de Victoire de Castellane, directora creativa de joyería en Dior—, Favier también volcó su sensibilidad estilística a la literatura urbana. Publicó las obras Mathilde à Paris y Living Beautifully in Paris (2024), posicionándose como un referente estético en redes sociales, donde superaba los 240 mil seguidores.
Su pareja, Nicolas Altmayer, era una de las figuras más respetadas del cine francés. Junto a su hermano Éric, al frente de la productora Mandarin & Compagnie, fue el responsable de éxitos cinematográficos como la saga de comedias OSS 117 y Brice de Nice, protagonizadas por el oscarizado actor Jean Dujardin.
El repentino e impactante adiós de Mathilde Favier marca el fin de una era en la comunicación del lujo y las relaciones públicas internacionales. Su legado no solo queda impreso en los grandes eventos de la alta costura parisina y en la proyección global de Christian Dior, sino también en el sincero pesar de artistas, colegas y allegados que la despidieron recordando su calidez humana y profesionalismo.