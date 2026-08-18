Tenía 57 años

Murió Mathilde Favier, histórica directora de Relaciones Públicas de Dior, en un trágico accidente en Francia

En el siniestro también falleció su pareja, el reconocido productor de cine Nicolas Altmayer. La conmoción en la industria de la alta costura y el dolor de las figuras del espectáculo internacional.