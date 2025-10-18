Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

María Josefina Puebla, santafesina de 28 años, es Licenciada en Música con orientación en Percusión por el Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral, donde destacó entre los mejores promedios de su cohorte.
Josefina recorre desde sus primeros instrumentos hasta los escenarios profesionales un camino de aprendizaje, retos y crecimiento artístico que refleja su dedicación y talento.
María Josefina Puebla, santafesina de 28 años, es Licenciada en Música con orientación en Percusión por el Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral, donde destacó entre los mejores promedios de su cohorte.
Su vínculo con la música comenzó a los seis años en el CREI, Escuela Provincial de Música N° 9902 de Santa Fe, donde completó los tres ciclos de formación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.