Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Josefina recorre desde sus primeros instrumentos hasta los escenarios profesionales un camino de aprendizaje, retos y crecimiento artístico que refleja su dedicación y talento.

María Josefina Puebla, santafesina de 28 años, es Licenciada en Música con orientación en Percusión por el Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral, donde destacó entre los mejores promedios de su cohorte.

Su vínculo con la música comenzó a los seis años en el CREI, Escuela Provincial de Música N° 9902 de Santa Fe, donde completó los tres ciclos de formación.

Revista Nosotros 18/10 by El Litoral

Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa
Arte Música Teatro

