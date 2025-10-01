Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Se realizó por primera vez el Santa Fe Fashion Week, un evento de alcance internacional organizado por Argentina Fashion Week, con el objetivo de visibilizar el talento santafesino a nivel nacional. Significó muchos meses de organización y el trabajo de profesionales que hicieron posible su concreción.
El encuentro tuvo lugar en la histórica Estación Belgrano y mostró no solo el trabajo de los diseñadores locales, sino también las tendencias que marcaron la temporada primavera-verano, teniendo en cuenta el cierre de año, recepciones y colaciones.
Además, el evento contó con el respaldo de El Litoral y la revista Nosotros, que actuaron como sponsors, aportando difusión y consolidando la importancia de Santa Fe como polo creativo de la moda nacional.
