Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Mariano Mellino no solo gira, orbita. Este DJ y productor argentino convirtió su pasión por la música electrónica en un fenómeno sin fronteras. Desde sus primeras presentaciones en Buenos Aires hasta agotar por tercera vez el Metropolitano de Rosario, construyó una carrera que ya no conoce límites geográficos.
Su proyecto AUDIOHOLICS se volvió un sello de identidad que acompaña a seguidores en cada ciudad donde toca. Japón, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Australia o Ámsterdam: en todos esos lugares sus sets lograron encender pistas con la misma intensidad que en Argentina, consolidando a Mellino en la escena internacional mientras mantiene el apoyo constante de su público argentino.
