Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Ricardo Calanchini se definía como “un obrero de la construcción”, explicando que ser artista implica mucho más que un nombre o un currículum. “En cada obra dejo toda la fuerza y la energía que soy capaz de otorgar; al concluir un cuadro siento que he levantado un edificio”, señalaba en el programa de mano de su muestra “Habitado por la pasión”, inaugurada el sábado 4 de octubre como parte de la celebración de sus 70 años.
