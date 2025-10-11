Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Sábado 11 de octubre

Calanchini celebró sus 70 años con la muestra *“Habitado por la pasión”* en Río Arriba, combinando arte, música y la presentación de nuevas etapas de su obra.

Ricardo Calanchini se definía como “un obrero de la construcción”, explicando que ser artista implica mucho más que un nombre o un currículum. “En cada obra dejo toda la fuerza y la energía que soy capaz de otorgar; al concluir un cuadro siento que he levantado un edificio”, señalaba en el programa de mano de su muestra “Habitado por la pasión”, inaugurada el sábado 4 de octubre como parte de la celebración de sus 70 años.

El festejo reunió a representantes de la cultura, la política, el deporte y el mundo empresarial en el complejo Río Arriba, donde también funciona el atelier del artista.

