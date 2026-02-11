Astrología

Estos signos van a cerrar una etapa clave antes de que termine el verano

Antes de que el verano llegue a su final, algunos signos sentirán con claridad que un ciclo se agota. Decisiones postergadas, vínculos que ya no acompañan y cambios internos marcarán un cierre necesario que abrirá paso a una etapa más liviana.