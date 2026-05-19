Edición limitada

Joyería El Rubí presentó en Santa Fe el exclusivo reloj oficial del Mundial by Victorinox

El reloj cuenta con una producción limitada de apenas 152 unidades en todo el mundo, número que representa los 152 goles convertidos por la Selección Argentina en la historia de los Mundiales. Además, la pieza incorpora tres estrellas, símbolo de las tres Copas del Mundo obtenidas por el seleccionado nacional.