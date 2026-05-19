La ciudad de Santa Fe fue escenario de un lanzamiento internacional histórico: Victorinox eligió a Joyería El Rubí para realizar la presentación oficial del exclusivo “Reloj del Mundial”, una pieza suiza de edición ultra limitada que homenajea a la Selección Argentina y su legado mundialista.
Joyería El Rubí presentó en Santa Fe el exclusivo reloj oficial del Mundial by Victorinox
El reloj cuenta con una producción limitada de apenas 152 unidades en todo el mundo, número que representa los 152 goles convertidos por la Selección Argentina en la historia de los Mundiales. Además, la pieza incorpora tres estrellas, símbolo de las tres Copas del Mundo obtenidas por el seleccionado nacional.
contenido patrocinado
El evento marcó un momento trascendental para la firma santafesina, que fue seleccionada para llevar adelante una presentación de nivel internacional y exhibir una creación verdaderamente única.
El reloj cuenta con una producción limitada de apenas 152 unidades en todo el mundo, número que representa los 152 goles convertidos por la Selección Argentina en la historia de los Mundiales. Además, la pieza incorpora tres estrellas, símbolo de las tres Copas del Mundo obtenidas por el seleccionado nacional.
Durante la presentación, realizada en la sucursal de Joyería El Rubí, se dieron a conocer las primeras unidades comercializadas a nivel mundial, adquiridas por clientes santafesinos en una noche que combinó exclusividad, pasión futbolera y alta relojería suiza.
Cada reloj es seriado y coleccionable, pensado para quienes buscan una pieza única que combine diseño, historia y emoción.
“Es un enorme orgullo haber sido elegidos para presentar internacionalmente este lanzamiento y compartirlo con nuestra ciudad”, expresaron desde Joyería El Rubí.
El exclusivo modelo ya puede encontrarse en la joyería, con disponibilidad limitada y venta online para todo el país.
Sobre Joyería El Rubí
Joyería El Rubí es una firma referente en joyería y relojería de alta gama en la ciudad de Santa Fe, reconocida por trabajar con marcas internacionales y por ofrecer experiencias exclusivas para sus clientes.