Reflexiones desde una perspectiva filosófica

Cuéntame abuelo, que quiero comprender

El olvido contemporáneo amenaza con silenciar la valiosa experiencia de los adultos mayores, un legado vital indispensable para comprender nuestro propio presente. La desconexión generacional priva a la sociedad de un horizonte ético clave, diluyendo vivencias fundamentales que ningún algoritmo digital puede brindar.