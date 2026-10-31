Reflexiones desde una perspectiva filosófica

Gaza y la infancia muda como reducto del horror impune

El impacto psicológico de la guerra provocó un silencio profundo en miles de chicos, que perdieron su capacidad de hablar ante el horror y la destrucción total. La pérdida de la palabra revela una herida existencial insondable en las víctimas más jóvenes, cuyo dolor extremo interpela la pasividad de la comunidad global.