La misa de León XIV en Buenos Aires reunió el lunes 9 de noviembre a unos 2.5 millones de fieles, según el Vaticano con datos de los organizadores, la mayor concentración de su pontificado. El papa la celebró ante el Monumento de los Españoles, en Palermo. Al día siguiente se llevó a cabo en ese mismo lugar la vigilia con los jóvenes, que congregó a más de un millón de personas. Foto: Fernando Nicola