La verdadera grieta

Mundos paralelos

¿Vivimos en el mismo país o en dos realidades diferentes? Mientras una parte de la dirigencia discute candidaturas, alianzas, encuestas y estrategias, millones de argentinos siguen ocupados en cuestiones mucho más simples y urgentes: trabajar, llegar a fin de mes, conseguir un turno médico, sostener a su familia.