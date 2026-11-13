Cuando Dios creó el mundo, tuvo una actitud que desconcertó a su ángel auxiliar. Al ocuparse de la zona más austral del hemisferio occidental, dio origen a las llanuras más fértiles, bosques pródigos, un litoral marítimo extensísimo con enormes riquezas subacuáticas, un subsuelo abundante en minerales, ríos caudalosos, además de lagos y montañas espectaculares.
Un país al margen de la ley
Frente a semejante magnanimidad divina, el ángel preguntó perplejo: "¿No crees, Señor, que se te está yendo la mano en generosidad hacia esta parte del mundo, en comparación con la moderación con que dotaste a otras regiones del planeta?". La respuesta fue tan rápida como aclaratoria: "No te preocupes; voy a compensar esa munificencia poblando esta tierra con argentinos".
Con este relato, Carlos Santiago Nino -destacado jurista y quizás uno de los filósofos del derecho más relevantes del país- abría hace casi treinta y cinco años su obra "Un país al margen de la ley", un libro que, a la luz de nuestra realidad cotidiana, impresiona por su insoslayable vigencia.
El citado autor fue pionero al señalar nuestra pronunciada propensión a la transgresión: la convicción tácita de que acatar las normas es optativo y de que "si las incumplo, no pasa nada". Expresiones como "hecha la ley, hecha la trampa" o "cumplir con la ley hasta donde se pueda y según convenga" forman parte de un resignado sentido común que nos retrata como una sociedad con escaso apego a las normas.
Nino explica que la Argentina padece un fenómeno al que denominó anomia boba: la costumbre generalizada de transgredir normas o prácticas elementales de convivencia que, a la larga, perjudica a todos, incluso a quienes pretendían obtener una ventaja inmediata. Nino recurre a ejemplos cotidianos para ilustrarlo:
No respetar los semáforos, estacionar en lugares indebidos o circular de manera imprudente devienen en congestión, caos y accidentes; evadir impuestos bajo la ilusión de un beneficio individual deteriora la salud, la educación y la seguridad públicas; tolerar la cultura del soborno ("¿por qué hacer la fila si puedo conseguir una recomendación?"),
Justificar a funcionarios corruptos que no explican su patrimonio, arrojar boletos en la vía pública en vez de buscar un cesto, alimentar la economía informal o no recoger los desechos de las mascotas en espacios comunes son eslabones de una misma degradación colectiva.
Existe una inercia histórica según la cual eludir la ley se juzga conveniente siempre que no acarree un reproche social efectivo. De hecho, estas prácticas no habrían proliferado sin la complicidad de una parte significativa de la ciudadanía.
Como acertadamente señaló Natalio Botana en "La República vacilante", perdura en la Argentina la arraigada creencia de que quien paga sus impuestos actúa como un ingenuo. Por ello, el detalle de la pequeña infracción diaria reviste mayor trascendencia de la que aparenta: la falta menor y la transgresión institucional responden a una misma matriz, la cultura del desacato.
Emerge allí una de las tesis centrales de Nino: el Estado de derecho no se resquebraja únicamente cuando los gobernantes vulneran la legalidad, sino también cuando la propia sociedad pierde el hábito de acatarla. A menudo sobrevuela la presunción fatalista de que esta anomia forma parte del "ADN argentino".
Desde la antropología y la ciencia, empero, no hay evidencia alguna que respalde tal determinismo genético o cultural. Lo que en verdad ocurre es que se extinguen el asombro, la indignación y la censura moral: el incumplimiento termina por naturalizarse como norma de facto.
Otros observadores, como el periodista Jorge Lanata, han propuesto lecturas en clave antropológica e histórica, sosteniendo que en la Argentina la ley pocas veces funcionó como árbitro imparcial y sí como instrumento corporativo de protección.
Aludiendo a documentos virreinales, recordaba cómo los cargos públicos se compraban y vendían, cómo en el propio Cabildo operaban casas de juego clandestinas y cómo las actas capitulares reiteraban infructuosamente órdenes contra el abandono de animales o la suciedad urbana.
Incluso nuestra figura literaria emblemática, Martín Fierro, es un desertor cuyo consejo más recordado es "hacete amigo del juez". Lanata extendía la analogía a nuestro juego tradicional: el truco, una competencia basada en el ardid, donde el triunfo no depende del valor intrínseco de las cartas, sino de la habilidad para fingir y engañar al adversario. La metáfora del truco ofrece un valioso espejo de nuestras prácticas sociales.
La cuestión de fondo no reside en juzgar el juego en sí: el truco es una práctica legítima y lúdica donde el engaño está consentido por las reglas. El conflicto surge cuando la lógica de la picardía se extrapola a la vida comunitaria y se erige en pauta rectora de conducta. Cuando ello ocurre, emergen distorsiones bien definidas:
1) La "viveza criolla": ganar aun a costa del conjunto.
En la mesa de juego, el engaño es consentido y momentáneo. En la vida civil, en cambio, la transgresión genera perjuicios concretos: el ciudadano que evade porque supone que todos lo hacen, el conductor que adelanta por la banquina, el funcionario que capitaliza el cargo para provecho propio o el dirigente que promete a sabiendas del incumplimiento convierten la viveza en un daño estructural para la comunidad.
2) La apariencia por sobre la realidad.
En el truco es posible imponerse con malas cartas si se aparenta solvencia. Trasladada a la esfera pública, la metáfora deviene alarmante: gobiernos que privilegian el anuncio publicitario por sobre la gestión efectiva, dirigentes abocados a la construcción de imagen antes que a la resolución de problemas e instituciones que preservan las formas externas mientras desatienden su cometido sustancial.
Ninguna sociedad puede sostenerse de modo indefinido en la simulación; precisa consistencia entre el discurso, las normas y los hechos.
3) El incumplimiento asumido como virtud.
Este constituye, con certeza, el síntoma más severo. Una comunidad entra en crisis cuando deja de reprochar la transgresión y pasa a admirar la pericia del infractor. En ese marco, cumplir la ley pasa por ingenuidad y violarla se lee como destreza. Esta inversión axiológica erosiona la confianza interpersonal, socava la cooperación y despoja de legitimidad a las instituciones.
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Esta metáfora confluye con el diagnóstico de Carlos Nino. Mientras Lanata aporta una aguda lectura cultural del hábito criollo de la simulación, Nino sistematiza jurídica y filosóficamente la anomia boba como una trampa de acción colectiva en la que todos terminan perjudicados al intentar burlar las reglas comunes.
Como reflexión final, la analogía del truco suscita un interrogante que trasciende la baraja: ¿queremos una sociedad donde triunfa quien mejor engaña, o una comunidad basada en la confianza mutua y la palabra empeñada?
En una partida de naipes, disimular las cartas constituye un recurso admisible. En una república, por el contrario, la buena fe, la transparencia y el acatamiento normativo son presupuestos irrenunciables para la convivencia democrática.
El desafío nacional no exige renunciar al ingenio ni a la picardía lúdica; radica en impedir que se transformen en coartada para el privilegio, el fraude y el desprecio hacia la ley. Sobre tales desvíos resulta imposible edificar un Estado de derecho auténtico, justo y previsible, cuya solidez no puede subordinarse al beneficio efímero ni a la claudicación ética.
El autor es abogado.