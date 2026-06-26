"La arquitectura no es más que la prolongación espacial de un estado del alma"
Arquitectura, arte y sentido: del gesto al espacio
De las vanguardias modernas al presente híbrido, un viaje crítico por la forma de habitar.
Le Corbusier
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Introducción general
Esta serie de seis ensayos propone un recorrido a través de un siglo de arquitectura y arte, desde las vanguardias del inicio del siglo XX hasta el presente híbrido de nuestro tiempo. No es una historia lineal ni un catálogo de estilos, sino un viaje crítico por las ideas, tensiones y diálogos que han moldeado la forma de habitar en cada época.
1) Del gesto al espacio: arte y arquitectura desde las vanguardias al presente. Introducción panorámica que establece las claves del siglo XX y XXI, desde las primeras rupturas artísticas hasta el diálogo constante con la arquitectura.
2) La hora cero: cuando el arte decidió dejar de copiar. Futurismo, expresionismo, constructivismo y sus vínculos con la arquitectura visionaria de principios del siglo XX.
3) Bauhaus: síntesis o cruce de caminos. La integración de arte, diseño y arquitectura en la Escuela Bauhaus. Métodos, figuras clave y legados.
4) El espacio como emoción: la poética del racionalismo moderno. Le Corbusier (Charles Édouard Jeanneret Gris), Frank Lloyd Wright y Ludwig Mies van der Rohe, y la búsqueda de una arquitectura que combine eficiencia y emoción.
5) Contra el dogma: el regreso del símbolo. Posmodernismo, deconstructivismo y el arte como crítica al racionalismo institucionalizado.
6) Lo contemporáneo: entre el silencio y la tecnología. Arquitectura contemporánea entre la introspección de Tadao Ando, SANAA (Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa) y Peter Zumthor, la espectacularidad de BIG (Bjarke Ingels Group) y Norman Foster, y el impacto del arte inmersivo y lo virtual.
Cada ensayo no solo describe una etapa, sino que la interroga desde el presente, entendiendo que la arquitectura es siempre más que forma: es cultura, memoria, ética y una manera de estar en el mundo.
Cuando el arte empezó a construir
Hay gestos que nacen en la intimidad de un taller, en el trazo de un pincel o en la furia de un manifiesto, pero que terminan modelando ciudades enteras. El arte del Siglo XX no solo transformó la manera en que miramos: modificó la forma en que habitamos.
La arquitectura, a menudo percibida como una disciplina técnica, sujeta a normas, reglamentos y cálculos, se dejó atravesar por ideas radicales nacidas de artistas que querían cambiar el mundo.
Este ensayo recorre esa relación intensa y a veces conflictiva entre arte y arquitectura desde las vanguardias históricas hasta la contemporaneidad. Es un viaje de pasiones compartidas, rupturas necesarias y encuentros inesperados, donde ambas disciplinas se interrogan mutuamente. "Toda revolución artística es también una revolución del espacio", Giulio Carlo Argan.
La hora cero: el arte decide inventar
A comienzos del Siglo XX, el arte dio un paso que cambió su destino: abandonó la mímesis. Dejó de imitar lo que ya existía para inventar lo que aún no había sido visto. En ese salto, se abrió un campo nuevo para todas las artes, incluida la arquitectura.
El futurismo italiano, con Filippo Tommaso Marinetti a la cabeza, celebraba la velocidad, el peligro y la máquina como símbolos de un mundo que avanzaba sin mirar atrás.
El cubismo de Pablo Picasso y Georges Braque fragmentaba la perspectiva, mostrando simultáneamente múltiples puntos de vista. El expresionismo alemán distorsionaba las formas para expresar lo que la razón no podía sostener. En este clima, la arquitectura comenzó a imaginarse a sí misma más allá de la tradición.
Antonio Sant'Elia, en su "Manifiesto de la arquitectura futurista" (1914), describía ciudades de rascacielos conectados por pasarelas aéreas, trenes que atravesaban edificios y fachadas sin ornamento. Aunque sus ideas quedaron en el papel, anticiparon un imaginario que sigue vivo en las megaciudades contemporáneas.
En Rusia, el constructivismo propuso un arte funcional y colectivo. Vladímir Tatlin y El Lissitzky trasladaron la geometría radical y el rechazo al ornamento al ámbito arquitectónico, influenciando viviendas comunales y proyectos urbanos como los de Moisey Ginzburg. Estas no eran solo formas nuevas: eran propuestas para reinventar la vida cotidiana.
Síntesis de arte, técnica y ética
La Bauhaus no fue únicamente una escuela: fue una declaración de principios. Su propuesta era clara: el arte debía servir a la vida, y la vida moderna exigía un nuevo lenguaje. Walter Gropius entendió que el mundo de entreguerras necesitaba creadores capaces de pensar desde la unidad de las artes, no desde compartimentos aislados.
El método era radical: talleres donde convivían un maestro artista y un maestro artesano, para que el alumno aprendiera tanto de la teoría como de la práctica. El curso preliminar, diseñado por Johannes Itten y más tarde reformulado por László Moholy-Nagy y Josef Albers, no buscaba imponer estilos, sino ejercitar la mirada, la sensibilidad y la mano.
Esta integración de arte y técnica fue también una postura ética. La Bauhaus no rechazó la industrialización: la aceptó como un hecho y buscó humanizarla. Muebles como la silla Wassily de Marcel Breuer o las luminarias de Marianne Brandt mostraban que lo producido en serie podía ser bello, útil y accesible.
Su influencia en la arquitectura fue más allá de lo formal: instauró una manera de pensar el proyecto como un todo coherente, donde estructura, forma, color, material y uso se integran en una sola lógica. Una lección vigente hoy, cuando el diseño corre el riesgo de fragmentarse entre especialistas que rara vez dialogan.
El espacio como emoción
La modernidad arquitectónica pronto comprendió que la función por sí sola no bastaba. La Bauhaus había insistido en la integración entre forma y vida, pero el paso siguiente fue asumir que el espacio debía ser también experiencia.
Le Corbusier desarrolló la idea de la promenade architecturale, donde el recorrido del usuario se convierte en un guion. La Villa Savoye no es solo un manifiesto técnico; es una coreografía espacial: la luz, las vistas, los cambios de altura y los encuadres construyen un relato sensorial.
Mies van der Rohe llevó la claridad racionalista a una economía radical de medios. En la Casa Tugendhat, por ejemplo, los cerramientos desaparecen, el mobiliario es parte de la arquitectura y el espacio fluye sin rupturas. La emoción aquí surge de la precisión, de la serenidad que transmiten las proporciones y materiales.
Frank Lloyd Wright, desde un lenguaje propio, entendió la arquitectura como prolongación de la naturaleza. La Casa de la Cascada no es un objeto depositado sobre un paisaje, sino un entrelazado de plataformas y volúmenes que continúan la lógica del terreno. La emoción no proviene solo de la forma, sino del diálogo con el lugar.
En los tres casos, la lección es la misma: la arquitectura moderna no renunció a la poesía; simplemente la buscó en la estructura, en el recorrido y en la relación con el entorno.
Contra el dogma: el regreso del símbolo
El racionalismo moderno, convertido en "estilo internacional", se volvió predecible. Edificios funcionales, sí, pero repetitivos y ajenos a la identidad de sus contextos.
El posmodernismo respondió con ironía y memoria. Robert Venturi, en "Complejidad y contradicción en la arquitectura" (1966), defendió la riqueza de lo ambiguo y lo híbrido. Su "menos es aburrido" era una invitación a devolver complejidad al espacio. Aldo Rossi, por su parte, vio en la ciudad un artefacto de memoria: plazas, monumentos y edificios como huellas del tiempo.
El deconstructivismo, con Peter Eisenman o Daniel Libeskind, desarmó la arquitectura como un texto abierto, lleno de rupturas y lecturas múltiples. Esta actitud, aunque a veces excesivamente formalista, recuperó algo olvidado: que la arquitectura también comunica, y que su lenguaje puede ser tan abierto como el de la literatura o el arte contemporáneo.
Mientras tanto, instalaciones y performances artísticas empezaron a ocupar el espacio urbano, difuminando los límites entre obra de arte y obra arquitectónica. Este intercambio planteó nuevas preguntas sobre la autoría, la función y la experiencia del espacio.
Entre el silencio y la tecnología
El Siglo XXI ha traído una aparente paradoja: la coexistencia de arquitecturas que buscan la mínima expresión y otras que se expanden hacia el espectáculo. Tadao Ando trabaja con la luz y el silencio como materiales primordiales.
En la Iglesia de la Luz, un simple corte en forma de cruz convierte el hormigón en un espacio espiritual. SANAA diseña edificios que parecen disolverse en su entorno, donde el límite entre interior y exterior se vuelve difuso.
En el otro extremo, Bjarke Ingels combina infraestructura, ecología y ocio en proyectos que son a la vez máquinas funcionales y símbolos urbanos. La planta Waste-to-Energy en Copenhague es también un parque y una pista de esquí: una demostración de que lo técnico y lo lúdico pueden coexistir.
El arte contemporáneo, con figuras como Olafur Eliasson o Anish Kapoor, ha potenciado esta tendencia, diseñando espacios inmersivos que alteran la percepción y proponen experiencias físicas y sensoriales. La pregunta de Argan sigue vigente: ¿toda revolución artística es también una revolución del espacio? En la era digital, quizás debamos ampliar la respuesta: toda transformación cultural redefine también cómo habitamos.
A manera de Epílogo
Este es un espacio para la emoción, porque no existe arquitectura sin arte. Incluso el edificio más técnico nace de una intuición estética. La enseñanza arquitectónica debería recordar que el arte no es un accesorio inspirador, sino una condición esencial para que la construcción se transforme en un acto poético.
"La casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo", dijo alguna vez Gaston Bachelard. Y fue Walter Benjamin quien supo entender que "habitar significa dejar huellas". En definitiva: toda arquitectura empieza con un trazo; solo se vuelve verdadera cuando ese trazo logra emocionarnos.