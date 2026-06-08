Aprender a leer, aprender a decir

"Leía. Y muchas veces no comprendía. Avanzaba en los textos como quien atraviesa una tormenta de arena: viendo formas, sospechando sentidos, pero sin poder afirmarlos. (...) Leer no es comprender de inmediato. Leer es quedarse. Sostener la incomodidad el tiempo suficiente hasta que algo, finalmente, se ordene".