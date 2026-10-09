Algunos motociclistas

Nueva "plaga" urbana

El notable aumento de motos en Santa Fe genera serios problemas en el tránsito, colapsa guardias médicas y expone la falta de controles urbanos eficientes. Entre la necesidad laboral y el costo del boleto, la proliferación de motos transformó la convivencia en las calles y multiplicó los accidentes viales.