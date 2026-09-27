La noche más larga

Al Polaco (In memoriam)

El autor nos introduce en el recuerdo de una generación marcada por los sueños políticos, la persecución armada y la crueldad clandestina desplegada en las calles santafesinas. El secuestro y asesinato de un militante en Rosario durante la dictadura militar iniciada en 1976, encubierto como un falso atentado en Barrio Toba por las "fuerzas del orden".