Repaso histórico

Aniversario de la Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Un recorrido histórico por los vaivenes institucionales y las reformas constitucionales que dieron origen al máximo tribunal de la provincia. A más de un siglo de su creación con José Gálvez, un análisis sobre las sucesivas transformaciones y desafíos del Poder Judicial en la provincia santafesina.