Fecha para recordar

Santa Fe, historia de su traslado

El 6 de agosto pasado se cumplieron trescientos cinuenta y seis años de la autorización oficial -por medio de una Cédula Real- que avaló en 1670 el cambio de lugar del sitio original a uno nuevo más hacia el sur, en su emplazamiento actual. Los primeros pobladores empezaron a trasladarse de manera aislada en 1651, pero la mudanza definitiva se concretó diez años después.