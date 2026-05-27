Protagonistas de nuestra historia

Ana María Guzzetti, periodista

El periodismo ha enfrentado siempre diversos desafíos al cubrir la política, con tensiones crecientes y la influencia de intereses económicos que complican la objetividad. Ana enfrentó al poder en una época de fuerte represión, corriendo riesgos por su compromiso con la verdad y la libertad de prensa en Argentina.