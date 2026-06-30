Nuestra historia

La virreina santafesina

Rafaela Vera Mujica, nacida en 1753, vivió en una Santa Fe bucólica, donde su familia se destacó por su devoción religiosa y compromiso social. Se casó en 1783 con Joaquín del Pino y juntos se trasladaron a Montevideo, donde él ejercía como gobernador desde 1773. En 1801 se hará cargo del Virreinato del Río de la Plata.