Litigiosidad en siniestros laborales

Un proyecto de reforma que no aborda sus causas y expone a las empresas

La media sanción en Diputados de Santa Fe introduce cambios centrados en los juicios en trámite, sin abordar las causas de la litigiosidad. Las restricciones al rol pericial y al control judicial podrían derivar en nuevos conflictos y en el retorno de demandas contra empresas por la vía civil.