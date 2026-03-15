Entidades productivas santafesinas avalan la reforma al Código Procesal Laboral

El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresó su apoyo al proyecto de actualización del Código Procesal Laboral de Santa Fe que impulsa el diputado José Corral y que se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados.
Se trata de una propuesta impulsada por el diputado provincial José Corral.
El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresó su apoyo al proyecto de actualización del Código Procesal Laboral de Santa Fe que impulsa el diputado José Corral y que se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados.
Para el sector "esta reforma representa un avance fundamental para corregir distorsiones estructurales que hoy encarecen el sistema de ART y restan competitividad a las empresas santafesinas, sin que ello signifique una mejora real en la protección del trabajador".
Destacan las entidades firmantes que "hoy las empresas santafesinas enfrentan una alícuota promedio de ART del 4,03%, cifra que supera en un 45% el promedio nacional. Esta disparidad, sumada a una tasa de litigiosidad que duplica a la de Córdoba (260 juicios contra 118 por cada 10.000 trabajadores), representa un sobrecosto anual de USD 100 millones para el sector productivo de la provincia".
Informan que el proyecto propone dos cambios claves: instancia obligatoria de Comisiones Médicas, como paso obligatorio para agilizar la resolución de conflictos antes de llegar a la vía judicial; y honorarios periciales objetivos, desvinculando los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o el grado de incapacidad.
Los firmantes, Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario; Fisfe; ADEESA, CAMARCO de Santa Fe y de Rosario, Fececo, Federación Gremial, Carsfe, Federación Agraria Argentina y Coninagro, solicitan a la Legislatura "dar un tratamiento urgente y favorable a este proyecto, herramienta indispensable para construir un entorno laboral más justo, previsible y competitivo para Santa Fe".