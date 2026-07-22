En la Argentina solemos discutir la economía como si fuera un tablero de indicadores. La inflación, el dólar, el riesgo país, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el déficit fiscal o el nivel de actividad ocupan a diario los titulares de los medios y las conversaciones públicas.
Algunas reflexiones sobre la economía de los ciudadanos
La economía argentina enfrenta el desafío de transformar la estabilidad macroeconómica en mejoras tangibles para la vida diaria de sus ciudadanos. ¿Es posible?
Sin embargo, detrás de cada uno de esos números existe una realidad mucho más importante: la vida cotidiana de millones de argentinos. Tal vez haya llegado el momento de modificar la pregunta que domina el debate económico.
En lugar de preguntarnos únicamente si la economía está mejorando, deberíamos preguntarnos si están mejorando las condiciones de vida de quienes la sostienen con su trabajo, su esfuerzo y sus proyectos familiares.
No se trata de desconocer la importancia de los equilibrios macroeconómicos. Una economía con inflación descontrolada, déficit fiscal permanente y falta de confianza difícilmente pueda generar desarrollo sostenible:
La estabilidad es una condición necesaria para cualquier proceso de crecimiento, aunque alcanzarla también tiene costos que distintos sectores de la sociedad han sentido de manera desigual.
Durante los últimos meses, diversos indicadores muestran algunas señales de ordenamiento: la desaceleración de la inflación, la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, la recuperación de ciertas variables financieras y la mejora de algunas expectativas de inversión. Negar estos avances sería tan equivocado como exagerarlos.
Pero la estabilidad, por sí sola, no constituye el objetivo final de una política económica: es apenas el punto de partida. El verdadero desafío consiste en transformarla en bienestar social, y es ahí donde todavía quedan interrogantes sin respuesta.
Cuando se observa el mercado laboral, los datos muestran una realidad compleja. El empleo no siempre crece al mismo ritmo que la actividad económica.
Existen sectores dinámicos, vinculados a las exportaciones, la energía, la minería o determinados servicios tecnológicos, mientras otros continúan atravesando dificultades importantes, especialmente la industria manufacturera, la construcción y numerosas pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno.
Una economía puede exhibir indicadores macroeconómicos favorables y, al mismo tiempo, generar incertidumbre en amplios sectores de la población si el empleo estable no acompaña ese proceso. La calidad del trabajo constituye hoy una de las variables más relevantes para comprender la situación social argentina.
No alcanza con saber cuántas personas tienen una ocupación; resulta indispensable conocer bajo qué condiciones trabajan. El crecimiento del empleo informal, de las actividades independientes de baja escala, de los trabajos ocasionales o de las plataformas digitales plantea desafíos que exceden las estadísticas tradicionales.
Detrás de esos números aparecen familias con ingresos inestables, dificultades para planificar el futuro y menor acceso a derechos laborales. Otro aspecto central es el comportamiento de los salarios reales. Las remuneraciones pueden aumentar en términos nominales y, sin embargo, perder capacidad de compra si no logran superar la evolución de los precios.
En sentido inverso, una desaceleración inflacionaria puede comenzar a recomponer lentamente el poder adquisitivo, aunque esa recuperación no siempre se perciba de inmediato en la economía doméstica. La verdadera medida del salario no está en el recibo de sueldo sino en aquello que permite comprar.
La economía de las personas se refleja también en los hábitos de consumo. Las ventas de supermercados, comercios de cercanía, electrodomésticos, materiales para la construcción o bienes durables permiten observar cómo evolucionan las decisiones de millones de familias.
Cuando el consumo se recupera de manera heterogénea, aparecen dos Argentinas que conviven: una integrada por quienes pueden volver a proyectar inversiones y otra formada por quienes continúan administrando con extrema prudencia cada gasto cotidiano. Uno de los fenómenos menos analizados es el creciente endeudamiento de los hogares.
El crédito es una herramienta saludable cuando permite adquirir una vivienda, ampliar un emprendimiento o financiar inversiones personales. Adquiere, en cambio, un significado completamente diferente cuando se utiliza para cubrir gastos corrientes, alimentos, medicamentos o servicios esenciales: ahí el endeudamiento deja de ser una oportunidad para convertirse en un indicador de fragilidad económica.
La situación de las pequeñas y medianas empresas merece una atención especial. Las pymes representan una parte sustancial del empleo privado argentino: sostienen gran parte del entramado productivo local, generan oportunidades en ciudades medianas y pequeñas y constituyen el principal espacio de inserción laboral para miles de trabajadores.
Cuando enfrentan dificultades para vender, acceder al crédito o sostener sus niveles de actividad, las consecuencias trascienden el ámbito empresarial y alcanzan directamente a la economía social.
Los datos disponibles sobre el tejido de pymes confirman esta preocupación, aunque en este caso conviene aclarar la fuente: el Indec no elabora una serie de aperturas y cierres de empresas; ese registro corresponde a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), a partir de la cantidad de empleadores activos.
Según esos datos, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se dieron de baja 26.448 empresas empleadoras en forma neta, de las cuales el 98% son pymes. Solo en el primer trimestre de 2026 se perdieron 3.840 empresas.
Informes que procesan la misma fuente, como el Monitor mensual de empresas de Fundar, señalan además que la tasa de apertura de nuevas firmas se mantiene en niveles mínimos, mientras la tasa de salida continúa siendo elevada. Por eso resulta conveniente observar la actividad económica no como un promedio nacional sino como una suma de realidades sectoriales.
Mientras algunos sectores vinculados a la energía, la minería, el complejo agroexportador o la economía del conocimiento muestran perspectivas alentadoras, otros continúan transitando procesos de adaptación complejos.
La convivencia de estas velocidades diferentes explica buena parte de las contradicciones que percibe la sociedad cuando escucha discursos optimistas y, al mismo tiempo, experimenta dificultades en su vida cotidiana.
No existen economías exitosas cuando una parte importante de su población siente que permanece al margen de los beneficios del crecimiento. La estabilidad macroeconómica genera confianza en los mercados; la estabilidad social genera confianza en el futuro. Y ambas resultan indispensables.
La Argentina necesita consolidar el orden fiscal, fortalecer su moneda, promover inversiones y recuperar competitividad. Pero necesita, con igual intensidad, que esas mejoras se traduzcan en empleo formal, salarios con mayor poder adquisitivo, empresas que vuelvan a invertir, jóvenes que encuentren oportunidades y familias que puedan planificar su vida con previsibilidad.
En definitiva, el éxito de un programa económico no debería medirse únicamente por la evolución de las variables financieras, por la opinión de los mercados, ni por la adhesión o el rechazo que despierte en el debate político. La evaluación más importante será siempre la que hagan los ciudadanos cuando comparen su presente con el de años anteriores.
Porque una economía verdaderamente sana no es solamente aquella que ordena sus cuentas: es aquella que mejora la vida de las personas. Y quizás ese sea el gran desafío que hoy enfrenta la Argentina: demostrar que la estabilidad económica puede convertirse, finalmente, en estabilidad social.
La historia económica de nuestro país ha mostrado reiteradamente que los grandes programas fracasan cuando se conforman con corregir las planillas y olvidan a quienes aparecen detrás de cada estadística. También ha demostrado que ninguna política social puede sostenerse en el tiempo si carece de una economía ordenada que la respalde.
Tal vez haya llegado el momento de abandonar las falsas dicotomías. No se trata de elegir entre mercado y Estado, entre equilibrio fiscal y justicia social, entre crecimiento y distribución. El verdadero desafío consiste en construir un modelo donde esos objetivos dejen de presentarse como incompatibles y comiencen a complementarse.
La economía no debería ser un fin en sí misma, sino el instrumento mediante el cual una sociedad amplía sus oportunidades, fortalece su cohesión y ofrece un horizonte de progreso para las generaciones futuras.
La pregunta que debemos hacernos no es solamente si los indicadores económicos mejoran. La pregunta importante, verdaderamente, es más sencilla y, a la vez, más profunda: ¿podremos construir una Argentina donde cada mejora de la macroeconomía se refleje en la vida cotidiana de sus ciudadanos?
¿Podremos hacerlo,... o seguiremos aceptando que las estadísticas celebren éxitos que demasiadas familias todavía no logran sentir como propios?