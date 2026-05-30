Desde siempre me he preguntado qué aporta la clase de Educación Física a los niños y niñas, para que esta materia sea un verdadero apoyo en su desarrollo normal y saludable. Existen tres actores fundamentales que deberían cuestionarse la importancia, necesidad y lógica permanencia de esta materia en el currículo escolar:
¿Qué ofrece la materia Educación Física en las escuelas?
La ausencia de normativas y control en clases de educación física podría estar afectando el crecimiento saludable de los niños, según especialistas.
1) El Ministerio de Educación, ya sea nacional o provincial.
2) Los institutos de formación de docentes en actividad física.
3) Los propios profesores de Educación Física que orientan a los estudiantes.
Quienes trabajamos, hemos trabajado con niños y adolescentes en su formación física observamos una falla importante (aunque no en todos los casos). Posiblemente las autoridades máximas carezcan de un conocimiento profundo sobre este tema, pero las Direcciones de Educación Física y los Institutos de Formación Docente que deberían ser los responsables directos, no deberían estar en la misma situación.
En cada dependencia educativa, se supone que existe un docente experto que, junto con su equipo, establece normas con argumentos sólidos para promover un crecimiento sano y armónico en los niños y niñas.
Las clases de Educación Física deberían ofrecer contenidos variados relacionados con la actividad física, incluyendo aspectos deportivos básicos que motiven a los estudiantes a continuar practicando en el futuro.
Además, deberían brindar estímulos físicos adecuados para garantizar un crecimiento equilibrado, previniendo patologías clásicas que surgen por la falta de actividad física planificada y estructurada.
¿Están realmente las Direcciones de Educación Física alineadas con este enfoque? ¿Velan por la salud futura de los niños y niñas? ¿Conocen los contenidos adecuados para las edades sensibles del crecimiento? ¿Evalúan el desarrollo físico de los estudiantes a partir de esos contenidos? Estos interrogantes son cruciales para el desarrollo correcto y saludable de las nuevas generaciones.
Recomiendo leer en Infobae el artículo "Analfabetos motrices", que aborda este problema esencial y sus consecuencias futuras (*). Otros países también reconocen esta problemática, señalando que se han perdido valores fundamentales como la exploración del movimiento, y que hoy es necesario enseñar a adolescentes habilidades básicas como saltar.
¿Existe algún programa desde la Dirección de Educación Física o los Institutos de Formación Docente que prepare a los profesores para observar y controlar el crecimiento físico en edades tempranas patologías?
¿Se supervisa desde estas direcciones que dicho control se cumpla y se hagan las modificaciones a partir de datos? ¿Hay estadísticas sobre el desarrollo físico de los niños y anomalía? ¿Se comparten estos datos con las familias para aumentar la conciencia sobre el crecimiento saludable de sus hijos?
Hasta ahora, no he visto evidencia contundente de estas acciones. Problemas recientes, como el uso excesivo e incorrecto de mochilas escolares, han provocado sobrecarga en columnas vertebrales sin musculatura suficiente para soportarlas, causando escoliosis, lordosis, rotación vertebral, falta de tono muscular en la zona central (core), obesidad y debilidad muscular que afecta la postura.
Invertimos en educar la mente joven, pero no transmitimos el mismo mensaje para promover el desarrollo armónico del cuerpo. ¿Debería ser un familiar el que detecte estas anomalías? ¿O esperaremos a que aparezca el dolor y que el problema ya esté instalado? La respuesta está clara: hay que implementar políticas y apoyarse en profesores que anticipen y prevengan estos problemas.
Aunque estos inconvenientes pueden no manifestarse hoy, dentro de unos años se reflejarán en lesiones más graves como hernias discales, protusiones, ciatalgias, escoliosis y otros trastornos que afectan la calidad de vida, llevando incluso a cirugías y discapacidad.
Señores responsables de Direcciones de Educación Física, autoridades de Institutos de Formación y Docentes: es momento de actuar con compromiso y dejar de postergar estas responsabilidades.
(*) "Analfabetos motrices": el fenómeno que crece entre los niños por exceso de pantallas (Infobae, 22 de mayo de 2026). Allí, el médico pediatra Sergio Snieg expone la preocupación por el aumento de la torpeza motriz en niños argentinos. "Tienen celulares, pero no saben flexionar las rodillas", señala el profesional de la salud, que es miembro del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría.