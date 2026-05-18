El especialista Hernán Navarro, referente de Grooming Argentina, estuvo en Santa Fe para brindar este lunes una charla donde se abordaron los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y la necesidad de construir herramientas de acompañamiento desde la escuela y las familias. La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Educación Digital impulsado por el Ministerio de Educación de Santa Fe y tuvo lugar en el Centro Cultural Provincial, con la participación de alrededor de 700 docentes, directivos y familias.
Educación digital: más de 700 docentes y familias participaron de una charla sobre grooming e IA
Durante una charla abierta, a cargo del especialista Hernán Navarro, autoridades educativas destacaron la necesidad de “orientar y acompañar” a estudiantes y sus familias frente a los desafíos del mundo digital.
La secretaria General de Educación, María Martín, explicó -en diálogo con los medios de prensa- que la propuesta “se enmarca en un programa integral de educación digital” diseñado junto al ministro de Educación y el gobernador provincial. “Entendiendo que nuestras vidas están atravesadas por las tecnologías, tomamos la decisión de crear un programa que pretenda un uso crítico, responsable y seguro de las tecnologías”, señaló.
Además, remarcó la amplia participación de la comunidad educativa y consideró que “es importante ocuparnos” porque “esto atraviesa a toda la sociedad y es una interpelación nueva que tenemos como comunidad”. Martín explicó que el programa busca brindar herramientas para acompañar a chicos y chicas “en ese barrio digital” en el que hoy transcurre gran parte de sus vidas. “La premisa no es la prohibición, sino la orientación y el control de la utilización de las nuevas tecnologías”, sostuvo.
La funcionaria detalló, además, que el ministerio puso a disposición capacitaciones asincrónicas y materiales específicos dentro del campus educativo provincial, incluyendo protocolos escolares y herramientas de prevención. Entre ellas mencionó la aplicación “Stop Apuestas”, lanzada recientemente por el gobierno provincial junto a Lotería de Santa Fe para ayudar a familias a monitorear el uso de redes y dispositivos.
“Víctimas las 24 horas”
Por su parte, Navarro valoró la convocatoria y definió al programa santafesino como “pionero en la Argentina”. “La violencia se expresa también en el entorno digital, de igual modo que en el entorno físico”, advirtió, y remarcó que internet se convirtió en “un vehículo de contacto y proximidad” utilizado por redes de pedofilia.
El fundador de Grooming Argentina señaló además que hoy “existe una trazabilidad de la violencia” que tiene un recorrido. “La mecha que se enciende en el aula puede detonarse en el living o en la habitación, y viceversa”, fundamentó. Según explicó, la víctima “puede ser una víctima las 24 horas” debido a que la violencia ya no es solo física sino también digital.
Durante la charla, contó, una de las principales inquietudes de familias y docentes estuvo vinculada a cómo actuar ante delitos en internet. “Primero hay que decodificar que existe un delito en internet y después preguntarse cuál es la comisaría en internet”, expresó. Y añadió: “La mejor víctima es la que no existe. Para eso hay que darle herramientas a educadores, familias y estudiantes”.
“Abordaje colectivo”
A su turno, el ministro de Educación, José Goity, insistió en la necesidad de un abordaje colectivo. “La escuela sola no puede”, afirmó. “Tenemos que construir grandes alianzas sociales con la familia, con las organizaciones sociales y con organizaciones como Grooming Argentina y Faro Digital”.
Goity explicó que el ministerio trabaja en “un programa integral y transversal de formación digital” porque, sostuvo, “no alcanza con una materia o con un contenido”. “Esto atraviesa la cultura y la cultura es aquello que tenemos que interpretar y decodificar”, señaló.
Con respecto al uso del celular en las escuelas, el ministro planteó que el dispositivo “es una vía de llegada al mundo digital” y remarcó la necesidad de establecer límites claros. “El uso del celular en la escuela tiene sentido siempre y cuando esté utilizado bajo un control muy estricto y con un fin educativo y pedagógico”, afirmó.
“Primero hay que restringir, ordenar y poner límites. Cuando los límites están bien puestos, ahí sí nos permite utilizarlo como un dispositivo pedagógico”, concluyó.