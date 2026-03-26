Escritura creativa III

En esta oportunidad, hablando del proceso de escritura, me centraré en la creación de los personajes. Confirmo que en mi caso, una vez decidida la temática a abordar, y habiendo investigado a profundidad el ámbito socio-cultural y temporal, decido el género, los procedimientos literarios, el lenguaje apropiado para cada uno, el punto de vista del narrador y otros.
Así, me lanzo a la escritura, sin aún percibir el final ni el título. Surgirá el tono narrativo que podrá ser muy variado, humorístico, jocoso, sarcástico, crítico, conciliador, sugerente, seductor o confrontativo. Suelo preparar un mapa, como brújula, que me dará las coordenadas entre los personajes para lograr la verosimilitud con la realidad.
En todos los casos, mi intención es hacer literatura comprometida, lo que permite la reflexión o el debate de los lectores, más allá de lo placentero que pueda resultar la lectura y de la calidad del escrito. Otro aspecto a considerar es el respeto que le debemos a los posibles receptores. Cito a continuación el retrato de algunos de los personajes.
De "Peregrinando" ...
"Esta tarde bailé con el Quijote":
"Me alejo finalmente del bullicio para reconcentrarme y disfrutar de la soledad, en las orillas del rico y dorado Tajo (…) Me parece ver al raquítico Rocinante pastando en la pradera, junto a Sancho descansando a la sombra de un pino albar… al caballero de la armadura afila su espada en la piedra redonda al borde del camino…de un salto, con inaudita destreza, hacia atrás embiste el aire (…)"
"Niña, no te quedes sola aquí. Hay muchos truhanes a estas horas. Ven conmigo -y Sancho me lleva a la grupa de su jumento gris, como una dama de alta hermosura. (…) Enfilamos hacia la llanura manchega y llevo en la mochila la navaja toledana para defendernos de endriagos o de sierpes y llevo también la bota de vino que habrá que llenar para menudear unos tragos durante la travesía, in fantasmas, ni moros encantados (…)"
"El velorio del chancho":
"La fiesta está en todo su esplendor…Mozas y viejas lo buscan al calientito… no hay peligro, si te invita a la cama… al tiro, se queda dormido (…) Ellas, polleras largas floreadas con vuelos y camisas blancas con gran escote a la espalda. Los zoquetes blancos dejan ver las piernas retaconas. Las trenzas renegridas contornean los morenos rostros curtidos de mirada pícara"
"Ellos, de botas con taco y espuelas, zapatean frente a las mozas, revoleando los pañuelos con gesto varonil (…) El patrón se florea con camisa blanca, chaleco de lana, pantalones negros, faja mapuche, rigurosas botas con taco y espuelas y sombrero chato de ala corta (…) sin mediar palabra, elige una cabra chica y la carga en ancas de su alazán. El flete caracolea entre los matorrales (…)"
De "Peregrinando II"...
"La otra cara, Berlín":
"Check point es el sitio elegido (…) Desde el sector va llegando Ann, la estudiante que ha roto con su novio japonés y para calmar su angustia se irá en breve a Israel para asistir a un curso para futuros médicos (…) Por el oeste se acerca Reinhold, incansable viajero, más maduro, trabaja como voluntario en una fundación sin fines de lucro. Será profesor de inglés y director de teatro vocacional (…)"
"Hans Joachim, díscolo y bohemio retratista, no tiene ganancias en su oficio, por ahora (…) Franck, el enamoradizo, está compungido porque extraña a su novia rusa. Se ven cada seis meses, una vez en Rusia, otra vez en Alemania (…)"
De "Una hydra de varias cabezas"...
"La ventanita enrejada":
"Fervorosamente pinta como poseído. El marco de la ventana es el límite (…) una paloma con un ala rota, un zorzal lo está mirando y sus ojitos parecen comprender la soledad del cuartucho (…) un gorrión se limpia las plumas con su pico (…) dibuja un avión que pasa veloz entre las nubes (…)"
"Un ardid confuso":
"En un banco está el Violín, quien asombrosamente recibe la visita de una mujer…los grotescos labios rojos son furia escarlata. Un escote profundo deja ver, sin insinuar, unos pechos prominentes. Una falda en extremo breve, es una invitación para los ojos curiosos. El cabello es de un pajizo amarillo con algunos mechones violetas, como es la moda (…)"
"Todo bien, pero sin corbata":
"La consigna es escribir sólo un adjetivo que pudiera conformar la elección del bibliotecario del penal… Inteligente, Limpito, Entrador, Amable (…) Todo bien, pero sin corbata, agrega el Bebote, y todos se ríen mientras ven llegar al Sr. Edgar, quien con rigor y elegancia, acude a cada encuentro con corbata de diferente color (…)"
De "Tango Ajedrez"...
"A los bifes":
"Un individuo joven, de estatura mediana, buena esampa, diríamos. Un rostro andino modelado por el viento de las alturas, pero suavizado por las mieles de la cultura. De ojos color café, un tanto suspicaces. Cabeza grande, más grande que lo habitual, cejas anchas e incipientes entradas en la cabellera abundante, pero prolija. Sonrisa que cautiva, labios gruesos".
"Se adivina una contextura fuerte debajo del terno gris. Una corbata azul nos habla del cuidado estilo en el vestir. En fin, todo músculo y fibra pero con la ternura indefensa y la intensa pasión por lo que hace (…)"
De Dos segundos...
"Dos disparos":
"Había llegado el flaco, que ya no era flaco… Fui al encuentro y lo vi. Su estatura seguía siendo la de antes, aunque un poco más encorvado, más canoso, más robusto. Y se movia con dificultad, con paso cansino, esforzándose a cada paso, apoyado en un bastón. Las piernas gruesas, protegidas por medias de descanso y anchos zapatones abotinados evitaban que los tobillos se desplazaran hacia afuera".
"Un largo sobretodo negro se abría con cada zancada, todo le daba un aspecto aún más siniestro… no había cambiado esa mirada pícara y profunda con el toque de audacia que siempre lo distinguió (…)"
"En el podio, su hijo…Cuánto ha crecido… un muchacho fuerte, de hombros potentes, alto, atlético, de mirada franca. Ojos celestes y calmos. Cabellos negros enrulados y piel blanca. La barbilla altiva muestra un carácter obstinado (…) como esas personas que se afanan por su superación personal, o tal vez, como los que no quieren olvidar vivencias pasadas o experiencias que no quieren volver a repetir (…)"
"Cuántos años tendrá, unos dieciocho, puede ser (…) Qué hiciste? Dónde estabas? Ganaste el Loto?...parecés una empresaria…Trajecito azul Francia, un bolso y tacones altos haciendo juego, y el cabello rojizo, chocaban con el ambiente espartano de la cárcel (…). Por momentos está sumido en tal grado de introspección que no escucha el entrechocar metálico del candado en la puerta enrejada del calabozo".
"Lo veo sentado con las manos en las rodillas, paralizado, estático, extático, arrobado por el silencio que lo envuelve; presiona las nalgas sobre la silla; las plantas de los pies descalzos, sobre el piso frío; las manos, inertes; la espalda sostenida y recta; el cuello erguido y sin torsión, y la cabeza quieta. Cierra los ojos para no ver (…)"
De "Prosas ciclotímicas"...
"Cosas de viudas"
"Ella es negra, chiquita y peluda. Aprendí que no hay que molestarla, porque destila su veneno mortal y muerde. A veces, cuando se para en cuatro patas, se ve en la panza un tatuaje con forma de reloj de arena. Está hinchada de tanto comer: dos tijeretas de entrada, cucarachitas bebé, como plato principal, y de postre, una abeja chupa miel (...)"
"Las comadronas y las vecinas del conventillo se arman en cuadrillas y las matan a escobazos. Y a los adúlteros, también".
Para comunicarse con la autora: liliancostamagna9@ hotmail. Com. O bien Facebook: Lilián Costamagna. Instagram: @ Lilián Costamagna