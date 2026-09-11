Había días en los que el camino parecía interminable. Desde Suardi hasta Colonia Dos Rosas, el recorrido tenía como destino una escuela rural y como protagonista a una joven maestra que había elegido enseñar lejos de las comodidades de las grandes ciudades.
Libia Nancy Costa de Hischier, una maestra que todavía cosecha recuerdos
A los 88 años, Libia Nancy Costa de Hischier disfruta de sus nietos, sus amistades, su jardín, la iglesia y de aquellos recuerdos que quedaron para siempre en su corazón. Durante décadas fue maestra de la Escuela N° 6220 Martín Fierro, de Colonia Dos Rosas. Recorrió caminos rurales, enfrentó sacrificios y entregó mucho más que conocimientos: vocación, compromiso y afecto. Hoy, en el Día del Maestro, recibe el reconocimiento de quienes alguna vez fueron sus alumnos y que con el paso del tiempo se transformaron en amigos y, de alguna manera, en parte de su familia.
Allí, en la Escuela N° 6220 Martín Fierro, Libia Nancy Costa de Hischier encontró mucho más que un lugar de trabajo: encontró una manera de vivir la docencia.
Desde muy joven había asumido aquel desafío con la naturalidad de quien entendía que ser maestra no significaba solamente ingresar a un aula, escribir en un pizarrón y explicar una lección. Ser docente implicaba estar, acompañar, escuchar, comprender y, fundamentalmente, dejar una huella, un futuro de sueños.
Cada jornada comenzaba con un viaje. Suardi quedaba atrás y delante aparecía el camino hacia la escuela rural. El trayecto era parte de aquella historia. También lo eran las dificultades, los esfuerzos, los días largos y las situaciones que exigían ponerle el cuerpo a una profesión que Libia había abrazado desde la vocación.
En aquella época, la escuela tenía otra dinámica. El libro, el pizarrón, el lápiz, la lapicera y el cuaderno eran herramientas fundamentales. La enseñanza era cercana, casi artesanal. El contacto cotidiano entre docente y alumno permitía conocerlos de verdad, saber qué les pasaba, cuáles eran sus dificultades y cuáles sus sueños.
Libia entendía que enseñar era ayudar a que aquellos chicos pudieran llegar más lejos. Por eso, cada clase tenía un sentido que trascendía los contenidos de los programas.
Había que enseñarles, pero también había que alentarlos. Había que corregirlos, pero también comprenderlos. Había que prepararlos para el futuro y, al mismo tiempo, acompañarlos en aquel presente que transcurría entre bancos, cuadernos y recreos.
Con el paso de los años, aquella maestra fue viendo crecer a sus alumnos. Los pequeños que alguna vez tuvo delante del pizarrón fueron convirtiéndose en hombres y mujeres.
Muchos siguieron sus caminos, formaron sus familias y construyeron sus propias historias. Pero algo permaneció intacto: el recuerdo de aquella docente que había compartido con ellos una parte fundamental de sus vidas.
Y ese recuerdo regresó muchas veces en forma de un saludo, una visita, un llamado telefónico o un encuentro inesperado. Porque las verdaderas cosechas de una maestra no siempre se miden en diplomas ni reconocimientos. Se encuentran en la memoria de quienes aprendieron junto a ella.
Libia fue cosechando afectos. Primero, los de su familia. Su esposo, su hija María Inés y, con los años, sus nietos. Después llegaron las amistades construidas a lo largo de una vida. También las familias de sus alumnos, que terminaron ocupando un lugar especial.
Aquella escuela rural, que alguna vez fue escenario cotidiano de sus jornadas, se convirtió con el tiempo en un capítulo inolvidable de su historia personal.
La vida, con sus pérdidas y sus nuevas razones
Pero la vida también le presentó caminos difíciles. Porque así como hubo años de felicidad, encuentros y cosechas, también llegaron momentos que dejaron heridas profundas.
Libia perdió a su esposo. Y más tarde tuvo que afrontar uno de los dolores más grandes que puede atravesar una madre: la temprana partida de su única hija, María Inés.
El silencio que dejan esas ausencias no se explica fácilmente. Hay pérdidas que cambian para siempre la manera de mirar la vida. Sin embargo, también hay legados capaces de transformar el dolor en una nueva razón para seguir.
Ese legado llegó de la mano de sus dos nietos. Ellos se convirtieron en una parte esencial de su presente, en ese camino que Libia decidió seguir transitando con amor. Son sus razones, sus compañeros de una nueva etapa y también una manera de mantener vivo aquello que dejó su hija.
A los 88 años, la vida tiene para ella otros tiempos. Ya no existe aquella obligación de madrugar para emprender el viaje hacia una escuela rural. Ya no están los cuadernos de sus alumnos sobre el escritorio ni el pizarrón esperando las palabras de una nueva clase.
Pero la costumbre de hacer sigue intacta. En su hogar siempre encuentra algo para realizar. Disfruta de su jardín, de sus momentos de descanso, de sus amigos y de la iglesia, donde continúa colaborando. El día se reparte entre pequeñas tareas y espacios para disfrutar. Porque, como sostiene con sencillez, siempre hay algo por hacer.
También aprendió a convivir con un mundo que cambió profundamente desde aquellos años en que comenzó a enseñar.
Tiempos modernos
La tecnología llegó para transformar la vida cotidiana. Computadoras, teléfonos celulares y nuevas herramientas modificaron las formas de comunicarse y también las maneras de aprender. Libia, a su manera, se adaptó. Aprendió a utilizar la computadora y el celular y reconoce la enorme utilidad que tienen para los chicos y para su futuro.
Sin embargo, mantiene una convicción que parece atravesar toda su historia docente: el valor del libro en papel y de la lectura.
Porque una cosa es aceptar los cambios y otra muy distinta es olvidar aquello que nunca debería perderse.
Por eso, cuando piensa en los chicos dentro de un aula, imagina también una escena que conserva mucho de aquellos tiempos que ella vivió: docentes enseñando, alumnos atentos y el celular guardado.
No se trata de rechazar la tecnología. Todo lo contrario. Libia reconoce su utilidad y sabe que forma parte del mundo actual. Pero también entiende que hay aprendizajes que necesitan concentración, lectura, intercambio y contacto humano.
Tal vez esa mirada sea una consecuencia natural de su propia experiencia. Ella fue parte de una generación que aprendió con un libro entre las manos, un lápiz, una lapicera y un cuaderno. Una generación para la cual la palabra escrita tenía un valor especial.
Y es justamente allí donde aparece la maestra que nunca dejó de ser.
Aunque haya terminado su recorrido profesional, la docente permanece. Está en sus recuerdos, en sus conversaciones y, sobre todo, en la memoria de aquellos alumnos que hoy son adultos y que todavía la reconocen con cariño.
El paso del tiempo hizo su trabajo. Cambiaron los alumnos, cambió la escuela, cambió la tecnología y cambió la sociedad. Pero no cambió el significado de aquella tarea realizada con vocación.
Libia Nancy Costa de Hischier no necesitó grandes escenarios para construir una historia importante. Le alcanzó una escuela rural, un camino desde Suardi hasta Colonia Dos Rosas y un grupo de chicos a quienes enseñarles.
La distancia, el esfuerzo y las dificultades nunca pudieron más que el sentido de pertenencia.
Hoy, cuando recibe un saludo de un antiguo alumno, cuando alguien recuerda una anécdota de aquellos años o cuando una familia que conoció en la escuela vuelve a acercarse, aparece la verdadera dimensión de aquella tarea.
Porque una maestra no termina su trabajo cuando deja el aula. De alguna manera, continúa enseñando a través de lo que dejó.
Y Libia dejó mucho. Dejó conocimientos, pero también valores. Dejó recuerdos y afectos. Dejó una manera de entender la educación y, fundamentalmente, dejó la certeza de que enseñar cerca puede ayudar a llegar lejos.
En este Día del Maestro, la historia de Libia Nancy Costa de Hischier permite detenerse un instante y mirar hacia atrás. Hacia aquellos caminos rurales, hacia la escuela Martín Fierro, hacia los alumnos que alguna vez fueron chicos y hoy son grandes.
Lejos quedaron los días de sacrificio. Quedaron atrás los viajes, las clases, los cuadernos y el pizarrón. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: el cariño de quienes compartieron aquella etapa.
A los 88 años, Libia disfruta de esa cosecha.
La cosecha de una vida dedicada a enseñar. La cosecha de una familia que la acompaña. La cosecha de sus nietos. La cosecha de las amistades. La cosecha de sus alumnos, aquellos chicos que alguna vez tuvo delante y que hoy, convertidos en adultos, todavía le muestran su afecto.
Quizás allí esté el mejor reconocimiento para una maestra.
No hay diploma, medalla ni homenaje que pueda compararse con que alguien, después de tantos años, recuerde su nombre y diga: "Ella fue mi maestra".
Porque el tiempo puede llevarse muchas cosas. Puede cambiar los caminos, las escuelas, las herramientas y hasta las formas de enseñar.
Pero no puede borrar las huellas que se dejaron en el corazón de otros.
Y Libia Nancy Costa de Hischier tiene muchas.
En su día, recibe el reconocimiento y la admiración de quienes saben que detrás de aquella maestra hubo una mujer de vocación, de esfuerzo y de pertenencia. Una mujer que sembró durante décadas y que hoy, con la serenidad de los 88 años, puede mirar hacia atrás y descubrir que aquella semilla dio frutos.
El que siembra, cosecha. Y Libia cosecha todo lo bueno que la vida puso en su camino. Que no parezca poco.