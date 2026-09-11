Historias de vida que dejan huellas

Libia Nancy Costa de Hischier, una maestra que todavía cosecha recuerdos

A los 88 años, Libia Nancy Costa de Hischier disfruta de sus nietos, sus amistades, su jardín, la iglesia y de aquellos recuerdos que quedaron para siempre en su corazón. Durante décadas fue maestra de la Escuela N° 6220 Martín Fierro, de Colonia Dos Rosas. Recorrió caminos rurales, enfrentó sacrificios y entregó mucho más que conocimientos: vocación, compromiso y afecto. Hoy, en el Día del Maestro, recibe el reconocimiento de quienes alguna vez fueron sus alumnos y que con el paso del tiempo se transformaron en amigos y, de alguna manera, en parte de su familia.