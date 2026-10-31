Del 4 al 8 de noviembre llega el IV Festival Internacional Somos Poesía

Salta se posiciona como ciudad internacional de la palabra

Este año el encuentro reunirá a veintiocho poetas de seis países, con actividades en Salta capital y Cafayate. Lecturas, encuentros entre culturas y propuestas en torno a la traducción invitarán al público a descubrir otras voces y maneras de mirar el mundo.