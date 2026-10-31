Salta volverá a ser escenario de un encuentro entre voces y tradiciones poéticas de distintas geografías. Del 4 al 8 de noviembre se realizará el IV Festival Internacional de Poesía de Salta (FIPS), con la participación de veintiocho poetas de Argentina, China, Rumania, Perú, Ecuador y Uruguay.
Salta se posiciona como ciudad internacional de la palabra
Este año el encuentro reunirá a veintiocho poetas de seis países, con actividades en Salta capital y Cafayate. Lecturas, encuentros entre culturas y propuestas en torno a la traducción invitarán al público a descubrir otras voces y maneras de mirar el mundo.
La delegación internacional estará integrada por siete poetas: Qin Fei, Fu Bing y Ai Ruo (los tres de China), Dinu Flamand (Rumania), Harold Alva (Perú), Xavier Oquendo (Ecuador) y Mariella Nigro (Uruguay). A ellos se sumarán veintiún poetas argentinos, provenientes de distintas provincias, incluida Salta.
Durante cinco días, la ciudad de Salta y Cafayate, que será subsede por segundo año consecutivo, vuelven a ser el epicentro de la poesía internacional con lecturas que incluyen espacios abiertos e intercambios con comunidades educativas. Bajo la consigna "Somos poesía", el FIPS invita a compartir la experiencia de escuchar voces de distintas regiones del mundo y descubrir nuevas sensibilidades.
"Es una oportunidad para compartir a través de la poesía la visión de un mundo cambiante donde el uso de la palabra y la construcción de sentidos juegan un papel fundamental en el paisaje humano", destacó Esteban Caro Singh, presidente de la comisión organizadora.
El fascinante viaje de un idioma a otro
La presencia de poetas de Rumania, China, Perú, Ecuador y Uruguay, junto con representantes de distintas provincias argentinas, constituye uno de los rasgos centrales de esta edición. La diversidad de procedencias propone un diálogo entre tradiciones literarias y experiencias contemporáneas, en el que cada voz aporta una forma singular de mirar la vida.
El FIPS busca consolidar a Salta como un espacio de encuentro internacional alrededor de la palabra, donde la poesía pueda circular más allá de los circuitos literarios habituales y entrar en contacto directo con la comunidad.
La traducción poética tendrá un lugar destacado en la programación. Pablo Ingberg (Argentina), Sun Xintang (China) y Dinu Flamand (Rumania), compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el paso de un poema de una lengua a otra, sus transformaciones y las posibilidades de diálogo que abre entre culturas. Además, Ingberg y Flamand impartirán sendas conferencias sobre poesía y traducción.
En ese marco, el jueves 5 de noviembre se presentará "Poesía china contemporánea. Antología", a cargo de Sun Xintang. Un espacio que permitirá acercarse a una tradición poética de larga historia y reflexionar sobre el papel de la traducción en la circulación de la literatura y el encuentro entre distintas sensibilidades.
La poesía sale al encuentro de la gente
Las actividades se desplegarán en diferentes espacios culturales de Salta capital, entre ellos la Usina Cultural, la Fundación Salta, el Museo Histórico del Norte, el Mercado Artesanal. En Cafayate, las propuestas tendrán lugar en el hotel Killa y la bodega Yacochuya. También los poetas se darán cita en Tolombón para celebrar la inauguración del Bosque de la Poesía Jaime Dávalos.
Este es el segundo bosque que se inaugura en el marco del Festival, coordinado por la Municipalidad de Cafayate y el movimiento mundial Bosque de la Poesía, impulsado en nuestro país por el poeta salteño Leopoldo "Teuco" Castilla.
La presencia del Festival en distintos ámbitos busca ampliar las oportunidades de encuentro con la poesía y convocar tanto a quienes ya la frecuentan como a nuevos lectores. Las lecturas en espacios abiertos, como en el anfiteatro de la Usina, forman parte de esa invitación a hacer de la ciudad un escenario compartido para la palabra.
Memoria editorial
Desde su primera edición, el FIPS viene construyendo una memoria editorial a través de una colección que reúne poemas de sus participantes, y que continúa circulando más allá de cada edición. Con su cuarta edición, continúa afianzando un espacio de intercambio entre poetas, lectores y comunidades, con la mirada puesta en la continuidad de una propuesta que tendrá su quinto aniversario en 2027.
+ Info
El FIPS es organizado por la Asociación Civil Festival Internacional de Poesía de Salta.
La comisión directiva de dicha entidad está integrada por Esteban Singh Caro (presidente), Leopoldo "Teuco" Castilla (vicepresidente), Diego Saravia Tamayo (tesorero), Lucrecia Coscio (secretaria), Marcelo Sutti y Carlos Müller (vocales titulares), Fernanda Aguero (vocal suplente) e Idangel Betancourt (prensa).
Contactos: [email protected] y @fipsalta (Instagram).