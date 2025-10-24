La libertad recuperada no devuelve la inocencia

Pequeños palestinos en un campo de refugiados en Franja de Gaza. Detrás de las condiciones infrahumanas padecidas tanto por los rehenes israelíes como por los civiles gazatíes inocentes, se encuentra en todo su "esplendor" el cinismo biopolítico y la vanidad de quienes ahora surgen, según los medios de comunicación, como los "abanderados de la paz".