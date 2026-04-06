Experiencias únicas e incomparables (Parte I)

"Cruzar los Andes no fue una aventura más, fue dejar a Santa Fe en lo más alto"

Durante tres entregas sabatinas consecutivas, El Litoral reflejará la historia de un santafesino apasionado por los caballos que logró emular la singular gesta del general don José de San Martín, portando como estandarte la bandera tricolor de nuestra provincia.