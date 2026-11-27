Acerca de una gran transformación urbana

El ex batallón 121, el Cordón Ayacucho y aquellas “pequeñas historias” detrás de la historia (Parte II)

La ingeniería técnica y legal diseñada en la provincia permitió transformar la valorización del suelo en obras claves para el postergado Cordón Ayacucho. El rescate del plusvalor inmobiliario sentó las bases para financiar la urbanización en la zona sur rosarina mediante un esquema estatal sin precedentes.