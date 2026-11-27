En la conversación con mi amigo Walter Eggo sobre el destino del predio del ex Batallón de Comunicaciones 121 habíamos quedado en las cuestiones por resolver al momento de la adquisición por parte de la provincia (*).
El ex batallón 121, el Cordón Ayacucho y aquellas “pequeñas historias” detrás de la historia (Parte II)
La ingeniería técnica y legal diseñada en la provincia permitió transformar la valorización del suelo en obras claves para el postergado Cordón Ayacucho. El rescate del plusvalor inmobiliario sentó las bases para financiar la urbanización en la zona sur rosarina mediante un esquema estatal sin precedentes.
- Había varias cuestiones por resolver (insiste Walter). Por ejemplo: ¿cuál era el precio mínimo aceptable? ¿Cuál era el proporcional al que había pagado la provincia cuando lo compró? ¿Quién lo tasaba? ¿Lo fijaba el mercado en un proceso licitatorio? ¿El ingreso por la venta del bien, iba a Rentas Generales, o a una asignación específica?
- ¡Qué dilema! (le digo). ¿Pero al final, todas esas cuestiones, tuvieron respuesta?
- Fíjese usted, que interesante (me contesta). Las respuestas a todos esos interrogantes se encontraron en el análisis y evaluación de otra alternativa, basada en la puesta en valor del principio de la función social de la propiedad privada, bajo la forma de la captación del plusvalor inmobiliario y su devolución social.
- Si no me equivoco (le digo), ese concepto fue desarrollado en el Lincoln Institute of Land Policy, en Harvard -Estados Unidos-, en base a la idea del economista Henry George quien, en el siglo XIX, ya sostenía que era injusto que los propietarios de la tierra se apropiaran de un incremento de su valor, no producido por su propietario sino por un hecho exógeno.
- Tal cual usted lo dice. En este caso, el beneficiado era el Estado santafesino. El problema era hacer operativo el concepto e incorporarlo en el proceso de transformación del predio. La solución la teníamos “en casa”.
Por un lado, el espacio urbano del ex Batallón 121 y su entorno lo permitía: en uno de sus extremos existía un asentamiento irregular, el llamado Cordón Ayacucho, que esperaba su regularización e incorporación a la trama urbana.
Por otro lado, la gestión gubernamental contaba con especialistas en la Secretaría de Estado del Hábitat (SEH) y en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), así como un equipo de abogados y economistas de primer nivel.
Entre todos, buscaron y encontraron en la figura del fideicomiso una arquitectura jurídica adecuada y, al mismo tiempo, diseñaron las especificidades de un proceso licitatorio que garantizara la satisfacción del concepto de plusvalor inmobiliario.
- ¡Qué interesante! (le digo). Me imagino el esfuerzo de coordinación de todas las oficinas de las jurisdicciones provincial y municipal, que debieron intervenir. ¿Me lo puede explicar sintéticamente?
- Lo intentaré, señalando los hitos del proceso que me parecen más originales. A la complejidad del proceso que usted denota, hay que agregarle la antigüedad de la problemática en la planificación urbana de Rosario: ya en 1991 el ex Batallón 121 figuraba en el Plan Director Urbano como un área de reconversión. Continúo.
- Uno de los caminos críticos resueltos fue encontrar la figura jurídica para la incorporación del sector privado en el desarrollo urbano del predio y la realización de un complejo habitacional en aproximadamente 4 a 5 hectáreas del mismo.
Al final de ese camino, el equipo jurídico y el fiscal de Estado, conformaron un Contrato de Fideicomiso, en el que el fideicomisario sería la DPVyU, administrador del fideicomiso.
El fideicomitente A sería el gobierno de la provincia, aportante del terreno y beneficiario de las obras de reconversión y las viviendas sociales construidas en y por el Cordón Ayacucho, mientras que el fideicomitente B originario, que debía ser seleccionado en un proceso licitatorio, sería la empresa que construiría el complejo habitacional y haría la reconversión del Cordón Ayacucho.
- Pero todavía no sabían cuáles eran los valores económicos que estaban involucrados,… ¿cierto?
- Está en lo correcto (me dice). Lo que sabíamos era que con la ordenanza municipal que daba uso y destino a las tierras, estas podían tener un precio; antes de ella solo tenían un valor potencial, pero su precio era cero.
- ¡Qué paradojas las del mercado inmobiliario! (le digo asombrado) ¿Cómo resolvieron esa situación? (pregunto a continuación)
- En primer lugar, nuestro equipo descartó la metodología de lo que llamamos “precio de mercado por analogía”, utilizada comúnmente por las oficinas de tasación.
- Walter, lo interrumpo y le acoto algo: así debe haber sido el precio establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación, que pagó la provincia en 2006 por el total del predio.
- Es muy probable, pero para nosotros ese terreno era único, irrepetible e incomparable, por lo cual el método analógico era improcedente. Entonces optamos por el cálculo del plusvalor, lo que llamamos “contribución por valorización”, que se generaba para la provincia, al tener fijado por ordenanza (hecho exógeno) los usos y destino del predio.
- Usted me dice, entonces, que siendo el precio cero antes del hecho exógeno, la contribución por valorización equivale al precio de mercado.
- Lo ha entendido muy bien. El método aplicado es endógeno y residual. Utiliza los costos de construcción, comercialización y otros, los precios de venta y las tasas de ganancia y coeficientes de referencia, vigentes en la actividad en el momento de la estimación, aplicados sobre las cantidades y calidades constructivas que permite la ordenanza respectiva.
Esto es, metros cuadrados residenciales, comerciales y oficinas, cocheras cubiertas, semi y descubiertas, superficies de circulación; la infraestructura de servicios a cargo de la provincia.
- Eso les dio un monto en pesos de ese momento. ¿O los pasaron a dólares? En otras palabras… ¿cómo consideraron el proceso inflacionario?
- Resolver ese problema nos lo facilitó el proceso de licitación del fiduciante B originario y la devolución a la comunicad del plusvalor, mediante su utilización en la reconversión del asentamiento irregular en el Cordón Ayacucho.
- En verdad, me intriga saber cómo lo hicieron técnicamente y resolvieron la interacción jurisdiccional.
- Con funcionarios probos, responsables y comprometidos con el proyecto, siempre se puede. Por un lado, el Servicio Público de la Vivienda (SPV) de Rosario reestudió y dimensionó toda la transformación del Cordón Ayacucho, el que, como usted recordará, había estado incluido en el programa Rosario Hábitat.
Ello significó estimar la cantidad y costos monetarios de la red de infraestructuras para la provisión de todos los servicios para las familias afectadas (unas 1.300), los metros de apertura de calles (unas 13 cuadras), la cantidad de casas nuevas, por traslado, y las a refaccionar “in situ”, etc.
- A ver Walter. Dígame si lo entiendo bien: por un lado, estimaron el precio del terreno necesario para el complejo habitacional. Y por el otro, tuvieron las cantidades de obras físicas, “cosas” digamos, necesarias para la reconversión del Cordón Ayacucho, con sus respectivos costos monetarios.
- Así es (me dice). Con esas magnitudes transformamos el valor monetario base del terreno según su “contribución por valorización”, en un “quantum” de cosas materiales que se podían realizar en el Cordón Ayacucho, dado los costos de producción de cada una de las obras necesarias. Y este “quantum” fue incorporado en la oferta económica mínima del proceso licitatorio de fiduciante B.
- Vea (le digo), estimado amigo Walter, usted no deja de sorprenderme, pero si no me lo explica un poco más, su originalidad me resulta improcedente según los métodos convencionales.
- Y sí, tiene razón. Téngame paciencia, que le explico…
Continuará.
(*) La primera parte de esta historia fue publicada en la edición de El Litoral del 18 de noviembre de 2026.