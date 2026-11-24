Nuestra historia y sus protagonistas

De Nápoles a Hamburgo: San Martín y la soberanía que se defiende con argumentos

El texto que el prócer escribió desde Nápoles en 1845 contra el bloqueo anglofrancés llegó a la prensa europea y fijó una postura clave sobre la soberanía. Evidentemente, su mirada política trasciende las fronteras diplomáticas. Este es el trasfondo histórico de una carta privada del Libertador, la que se convertirá en un inesperado documento público de la época, al circular por los diarios más influyentes de Inglaterra e Italia.