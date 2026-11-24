El 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, las baterías de Lucio N. Mansilla y las cadenas tendidas sobre el Paraná enfrentaron a la flota anglo-francesa.
De Nápoles a Hamburgo: San Martín y la soberanía que se defiende con argumentos
El texto que el prócer escribió desde Nápoles en 1845 contra el bloqueo anglofrancés llegó a la prensa europea y fijó una postura clave sobre la soberanía. Evidentemente, su mirada política trasciende las fronteras diplomáticas. Este es el trasfondo histórico de una carta privada del Libertador, la que se convertirá en un inesperado documento público de la época, al circular por los diarios más influyentes de Inglaterra e Italia.
La batalla se perdió en lo militar y se ganó en lo político: la intervención no consiguió lo que buscaba y terminó, años después, con tratados que reconocieron la navegación de los ríos interiores como asunto argentino. Por eso la fecha se recuerda hoy como Día de la Soberanía Nacional.
Cinco semanas después, el 28 de diciembre de 1845, José de San Martín escribía desde Nápoles. Tenía 67 años, viajaba por Italia buscando un clima mejor para su salud y probablemente aún no conocía el resultado de Obligado. El cónsul de la Confederación en Londres, George Frederick Dickson, le había pedido su opinión sobre la intervención.
San Martín respondió con una carta breve y precisa. No discutió si la intervención era justa. Discutió si era posible, y concluyó que no lo era: el bloqueo dañaría sobre todo a los propietarios, Buenos Aires podía ocuparse pero no sostenerse, la campaña quedaría vacía de ganado y caballos, y unos miles de jinetes bastarían para inmovilizar a un ejército europeo.
La imagen más fuerte de la carta es casi un programa de defensa: retirar ganado, caballos y medios de transporte tierra adentro hasta hacer de la campaña, según la versión que leyeron los turineses, "un vasto desierto imposible de atravesar" para un ejército europeo.
Una carta privada que se volvió pública
La carta no nació como carta abierta. Dickson la hizo publicar, sin autorización del autor, en el Morning Chronicle de Londres del 12 de febrero de 1846, y distribuyó copias entre figuras de la política británica, entre ellas el secretario de Relaciones Exteriores, Lord Aberdeen.
El texto de un militar retirado que vivía en Francia pasó así a formar parte del debate público británico sobre la conveniencia de seguir con la intervención. Ocho días más tarde la carta llegó a Turín.
La Gazzetta Piemontese, periódico oficial del Reino de Cerdeña, la publicó traducida al italiano en su número 41, del viernes 20 de febrero de 1846, en la sección titulada "América", junto con la presentación del diario londinense.
Según Severino, también la reprodujo La Presse de París. El Morning Chronicle presentaba la carta como la traducción de una misiva dirigida a "un caballero" que había pedido su opinión, y sostenía que nadie estaba tan calificado como San Martín para darla.
El historiador Gerardo Severino cita este número en Il viaggio in Italia del Generale José de San Martín (2023) y transcribe dos frases de la presentación, pero no reproduce la página ni la carta. El Instituto Sanmartiniano de Italia recuperó el facsímil en la digitalización de Google Books y publica aquí, hasta donde sabemos por primera vez, el texto íntegro de la versión italiana.
Comparar las dos páginas revela cómo cambiaba un texto en el camino. El Morning Chronicle escribía que San Martín, retirado desde hacía mucho de la vida pública, residía "en Europa", donde pensaba pasar el resto de sus días.
En Turín "Europa" se convirtió en Nápoles: la Gazzetta asegura que el general vivía allí "da lungo tempo" y que allí quería terminar sus días, cuando había llegado el 25 de diciembre, tres días antes de fechar la carta. El redactor confundió, probablemente, el lugar de la firma con el de residencia.
La versión italiana suprimió además la comparación londinense entre el cruce de los Andes y el paso de los Alpes de Napoleón, y el párrafo inicial en que San Martín lamentaba que su salud no le permitiera extenderse.
Hay también un desliz más serio: donde San Martín explica que el bloqueo no afectaría a la masa del pueblo, la Gazzetta escribe que el pueblo "conoce" las necesidades de los europeos, cuando el razonamiento parece exigir lo contrario. Una carta escrita en castellano, traducida al inglés en Londres y del inglés al italiano, llegaba al lector con las huellas de cada pasaje.
La ruta del documento dice mucho. Una carta escrita en Nápoles, en el Reino de las Dos Sicilias, entra en la prensa de Londres y en pocos días aparece en el diario del gobierno saboyano, el mismo que pocos años después encabezaría la unificación italiana. La voz del Libertador circulaba por Europa sin que él lo hubiera buscado, y esa circulación era, en sí misma, un hecho diplomático.
El instrumento de una época
En el siglo XIX la carta destinada a la prensa era una herramienta habitual de la diplomacia informal. Los gobiernos tenían sus notas y sus tratados; los particulares con prestigio tenían la opinión pública.
Dickson lo entendió bien: la autoridad militar de San Martín valía más en los periódicos ingleses que cualquier nota oficial de Buenos Aires, porque hablaba a los lectores y a los parlamentarios que debían pagar la intervención.
El propio San Martín había dejado clara su posición un año antes. En su testamento de enero de 1844 dispuso que su sable pasara a Juan Manuel de Rosas, como reconocimiento a la firmeza con que había defendido el honor de la República frente a las pretensiones extranjeras.
Al margen de los juicios sobre Rosas, que la historiografía sigue discutiendo, el gesto muestra que para San Martín la soberanía no era una cuestión de facción sino de Estado.
Hamburgo, 2026
En estas mismas páginas, el 31 de octubre, analizamos la estrategia argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las audiencias se celebraron en Hamburgo el 10 y 11 de noviembre, y la lectura de la decisión está prevista para el 28.
Conviene recordar que el Tribunal no resolverá la soberanía sobre las islas: decidirá si corresponden medidas provisionales frente al proyecto petrolero Sea Lion, mientras el fondo de la controversia se tramita ante un tribunal arbitral.
Las diferencias con 1845 son evidentes. Entonces hubo cañones en el Paraná; hoy hay alegatos jurídicos. San Martín razonaba sobre lo que era militarmente posible; la Argentina de hoy razona sobre lo que es jurídicamente debido. Pero hay un hilo común.
En los dos casos el país busca convencer a un tercero, ayer la opinión pública y el Parlamento británicos, hoy un tribunal internacional, de que no se puede disponer de lo que está en disputa como si no lo estuviera.
Una página que vuelve
La Gazzetta Piemontese de 1846 no cambió el curso de la intervención. Pero muestra que la defensa de la soberanía también se hace con palabras bien escritas, que viajan lejos y llegan a lectores inesperados.
Desde Milán, el Instituto Sanmartiniano de Italia trabaja para que esas páginas vuelvan a leerse, y para recordar que San Martín tuvo también una vida italiana, hecha de viajes, de lecturas y de lectores.
Cualquiera sea el fallo de Hamburgo, el 20 de noviembre es buen día para volver a esa carta de Nápoles. Retirado y lejos, el Libertador ya no tenía ejército ni cargo. Tenía su opinión, y la dio cuando se la pidieron; fueron otros quienes la llevaron a los diarios de Europa.
El autor es presidente del Instituto Sanmartiniano de Italia.
La carta en la Gazzetta Piemontese
Transcripción de la columna "América", Gazzetta Piemontese N° 41, viernes 20 de febrero de 1846. Se respeta la grafía original y se recomponen las palabras cortadas al final de línea.
AMERICA. Leggesi nel Morning Chronicle del 12:
"Ci vien comunicata una lettera del generale San-Martin intorno all'intervento dell'Inghilterra e della Francia negli affari della Plata. Il generale San-Martin è il valente uffiziale che cooperò successivamente all'independenza di Buenos Ayres, del Chilì, e del Perù. Egli è nato nel vicereame di Buenos Ayres.
La sua perfetta conoscenza del paese e de' suoi abitanti dà alla sua opinione una grande autorità. La sua lettera porta la data di Napoli, ove il generale abita da lungo tempo, e dov'egli vuol terminare i suoi giorni: eccola:
Lasciando a parte la legittimità dell'intervento anglo-francese, gli effetti che esso avrà sugl'interessi commerciali delle due nazioni intervenienti, le inquietudini che un simile intervento getterà in tutta l'America Meridionale, io mi limiterò ad esaminare se le due nazioni intervenienti raggiungeranno coi mezzi coattivi che esse hanno insieme concertati, lo scopo a cui mirano, cioè se riusciranno a pacificare le due rive della Plata.
Ebbene, io vel dichiaro con tutta schiettezza, io son convinto che non solo ciò non verrà lor fatto, ma ne saranno anzi prolungati indefinitamente i mali a cui si vuol porre un termine senza che umana previdenza dir possa quando mai si otterrà questa bramata pacificazione.
Mi spiego. Non vi è chi non conosca la fermezza di carattere dell'uomo che è presentemente alla testa della Repubblica Argentina: niuno ignora la straordinaria influenza onde egli gode nelle vaste pianure di Buenos Ayres e nelle altre provincie. Io non dubito però che egli non abbia nella capitale un certo numero di nemici personali, ma è certo che, qualunque siane la causa, amor proprio nazionale, terrore o pregiudizio spagnuolo contro qualunque straniero, tutti gli abitanti del paese si uniranno e prenderan parte alla lotta.
Avvertasi inoltre, come l'ha dimostrato l'esperienza, che il blocco dei porti aver non potrebbe sugli stati americani, e meno ancora sulla Repubblica Argentina, l'effetto che un simile ripiego avrebbe in Europa.
Infatti esso non percuoterà che un piccol numero di proprietarii e negozianti, mentre la massa del popolo che conosce i bisogni degli abitanti dell'Europa, non se ne risentirà menomamente.
Se le due potenze vogliono spingere più avanti le ostilità, cioè dichiarar la guerra, io credo che esse potranno, con più o meno spesa, impadronirsi di Buenos Ayres, quantunque la presa di una città risoluta a difendersi sia una delle più difficili operazioni militari.
Ma, ciò posto ancora, esse non potrebbero durarne gran tempo in possesso. Si sa che il bue fa il principale, direi quasi, l'unico cibo del popolo. Ora egli sarebbe facilissimo ritirare tutti i bestiami, e così pure i cavalli e tutti i mezzi di trasporto a più leghe nell'interno.
In una parola, si può fare un vasto deserto impossibile a varcarsi da un esercito europeo senza pericoli tanto maggiori, quanto quest'esercito sarebbe più numeroso. Per quel che è di fare la guerra col concorso degl'indigeni stessi, io non dubito di asserire che ben pochi consentirebbero di unirsi cogli stranieri.
Finalmente, con una forza di 7m. o 8m. cavalieri indigeni, e 25 o 30 pezzi di artiglieria volante che Rosas può agevolmente raccogliere e mantenere, egli sarà in grado, non che di bloccare da vicino Buenos Ayres, ma d'impedire ancora un esercito europeo di 20m. uomini di allontanarsi più di 30 leghe dalla capitale senza esporsi a perire, per mancanza delle cose di prima necessità.
Ecco il mio parere, che sarà confermato dall'esperienza, fuorchè il ministero inglese muti, come io spero, politica".
Napoli, il 28 dicembre 1845.
JOSE DI S. MARTIN
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Traducción al español de la versión italiana
Traducción del texto publicado en Turín, que a su vez traducía la versión inglesa del Morning Chronicle. El original de San Martín en castellano puede apreciarse en "Efemérides sanmartinianas", de Jacinto Rufino Yaben (1978), y en las colecciones de su correspondencia.
Leemos en el Morning Chronicle del 12:
Se nos comunica una carta del general San Martín sobre la intervención de Inglaterra y de Francia en los asuntos del Plata. El general San Martín es el valeroso oficial que cooperó sucesivamente en la independencia de Buenos Aires, de Chile y del Perú.
Nació en el virreinato de Buenos Aires. Su perfecto conocimiento del país y de sus habitantes da a su opinión una gran autoridad. Su carta lleva la fecha de Nápoles, donde el general vive desde hace mucho tiempo y donde quiere terminar sus días. Hela aquí:
"Dejando de lado la legitimidad de la intervención anglo-francesa, los efectos que tendrá sobre los intereses comerciales de las dos naciones intervinientes y las inquietudes que semejante intervención sembrará en toda la América meridional, me limitaré a examinar si las dos naciones intervinientes alcanzarán, con los medios coactivos que han concertado, el fin al que apuntan, es decir, si lograrán pacificar las dos orillas del Plata.
Pues bien, os lo declaro con toda franqueza: estoy convencido de que no solo no lo conseguirán, sino que se prolongarán indefinidamente los males a los que se quiere poner término, sin que la previsión humana pueda decir cuándo se obtendrá esta anhelada pacificación.
Me explico. No hay quien no conozca la firmeza de carácter del hombre que está hoy al frente de la República Argentina; nadie ignora la extraordinaria influencia de que goza en las vastas llanuras de Buenos Aires y en las demás provincias.
No dudo de que tenga en la capital cierto número de enemigos personales, pero es seguro que, cualquiera sea la causa, amor propio nacional, terror o prejuicio español contra todo extranjero, todos los habitantes del país se unirán y tomarán parte en la lucha.
Adviértase además, como lo ha demostrado la experiencia, que el bloqueo de los puertos no podría tener sobre los estados americanos, y menos aún sobre la República Argentina, el efecto que semejante recurso tendría en Europa.
En efecto, no golpeará más que a un pequeño número de propietarios y comerciantes, mientras que la masa del pueblo, que conoce (sic) las necesidades de los habitantes de Europa, no se resentirá en lo más mínimo.
Si las dos potencias quieren llevar más adelante las hostilidades, es decir, declarar la guerra, creo que podrán, con mayor o menor gasto, apoderarse de Buenos Aires, aunque la toma de una ciudad resuelta a defenderse sea una de las operaciones militares más difíciles.
Pero, aun admitido esto, no podrían conservarla mucho tiempo. Se sabe que la carne vacuna es el principal, diría casi el único, alimento del pueblo. Ahora bien, sería facilísimo retirar todo el ganado, y también los caballos y todos los medios de transporte, a varias leguas hacia el interior.
En una palabra, se puede crear un vasto desierto imposible de atravesar para un ejército europeo sin peligros tanto mayores cuanto más numeroso fuera ese ejército. En cuanto a hacer la guerra con el concurso de los propios naturales del país, no dudo en afirmar que muy pocos consentirían en unirse a los extranjeros.
Finalmente, con una fuerza de 7.000 u 8.000 jinetes del país y 25 o 30 piezas de artillería volante, que Rosas puede reunir y mantener con facilidad, estará en condiciones no solo de bloquear de cerca Buenos Aires, sino también de impedir que un ejército europeo de 20.000 hombres se aleje más de 30 leguas de la capital sin exponerse a perecer por falta de lo más necesario.
Esta es mi opinión, que la experiencia confirmará, a menos que el ministerio inglés cambie de política, como espero".
Nápoles, 28 de diciembre de 1845.
José de San Martín.