Las disputas de soberanía en el siglo XXI ya no se libran únicamente bajo la lógica de la confrontación militar tradicional, sino en los tableros del derecho internacional, las cadenas logísticas y la previsibilidad de los mercados de capitales.
La estrategia argentina ante el arbitraje de Hamburgo
La estrategia legal en tribunales globales y las alianzas comerciales ofrecen un nuevo escenario para defender la soberanía argentina frente a Londres.
La confirmación de las audiencias públicas fijadas para los próximos 10 y 11 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo -donde la Argentina reclama medidas cautelares frente a la exploración hidrocarburífera inconsulta en la cuenca Sea Lion- marca un punto de inflexión.
Frente a la activación de los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), la respuesta de Londres no se ha hecho esperar.
A las amenazas de veto sobre la incorporación argentina a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OCSE) y al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) se suma el intento diplomático británico de involucrar a Washington, advirtiendo que las regulaciones y sanciones financieras dispuestas por Buenos Aires contra las corporaciones petroleras representan "un riesgo" para los inversores occidentales.
A este escenario se aúna la tensión logística en el Estrecho de Magallanes por los intentos de reabrir rutas de abastecimiento insular a través de buques como el Danstar desde puertos chilenos.
Mirar esta escalada con perspectiva histórica permite advertir que no se trata de una anomalía moderna, sino de la constante adaptación de un sistema de colonialismo económico y coacción comercial sostenido durante siglos.
Desde las invasiones al Río de la Plata y el bloqueo de la Vuelta de Obligado, hasta la usurpación de Malvinas en 1833 y los precedentes de imposición de mercados en Asia, el poder británico ha sabido subordinar las normas a sus intereses extractivos.
Hoy, el viejo imperialismo de cañoneras muta hacia un neo-mercantilismo regulatorio, buscando blindar monopolios en territorios en disputa mediante presiones en foros multilaterales. Sin embargo, el contexto global actual ofrece una ventaja estructural que la Argentina debe saber administrar con pragmatismo.
El impacto geopolítico del Brexit ha debilitado sensiblemente la influencia de Londres en el concierto internacional y en el equilibrio europeo. El Reino Unido ya no posee el peso automático de antaño para condicionar agendas globales sin enfrentar un elevado costo reputacional. Hoy en día, las relaciones internacionales se rigen por la arquitectura económica y el realismo jurídico.
Esto lo demuestra la profunda modernización interna orientada a la seguridad jurídica y la atracción de inversiones -como lo evidencia el marco del RIGI-, y lo confirmará previsiblemente el fallo del Tribunal de Hamburgo al elevar de forma drástica el riesgo legal y financiero para las operadoras privadas que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
Para aprovechar esta coyuntura, la diplomacia nacional cuenta con bazas de alto valor:
1) Consistencia jurídica: sostener firmemente el reclamo en el TIDM demuestra que la institucionalidad y el derecho internacional son las vías idóneas, evidenciando el sinsentido de que un Estado utilice vetos comerciales como castigo ante el ejercicio de un derecho procesal legítimo.
2) Triangulación y alianzas transpacíficas: neutralizar los intentos de bloqueo británicos en el CPTPP mediante un diálogo dinámico con socios clave (Japón, Chile, México y Perú), reafirmando que la estabilidad de las cadenas de suministro de recursos no debe subordinarse a disputas corporativas extracontinentales.
3) El anclaje birregional: acelerar el entendimiento estratégico UE-Mercosur, un espacio de integración masivo e inmune a los condicionamientos posteriores a la salida británica de la Unión Europea.
Frente a las presiones de un anacrónico colonialismo económico, la respuesta de la Argentina debe fundamentarse en los inmarcesibles principios que nos legó el general José de San Martín.
El Padre de la Patria nos enseñó que la defensa de la soberanía no se sustenta en declamaciones vacías, sino en la perseverancia inquebrantable, la rectitud moral, el estricto apego a la ley y la convicción de que la razón y la justicia son las únicas armas legítimas de los pueblos libres.
Administrar esta coyuntura con temple, perspicacia institucional y dignidad republicana es el mejor modo de honrar su legado y asegurar nuestra inserción soberana en el mundo contemporáneo.
El autor es el presidente del Instituto Sanmartiniano de Italia.