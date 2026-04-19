Conmemoración del levantamiento del Gueto de Varsovia

Honra y honor, para quienes se jugaron todo contra la barbarie nazi, el horror y la muerte

Si el nazifascismo fue la negación misma de la condición humana, el levantamiento de los judíos varsovianos, el 19 de abril de 1943, sigue siendo un escalón muy alto del humanismo.