Después de veintidós años, una nueva delegación del Comune de Cuneo, capital de la Provincia Granda del Piemonte, regresa a nuestra ciudad. Con la llegada de esta nueva embajada encabezada por el viceintendente Luca Serale, los concejales Flavia Barbano, Claudia Carli y los funcionarios Matteo Odasso y Fabio Guglielmi, se procederá a la renovación del Hermanamiento (Gemellaggio), lanzado en 1991.
Renovación del Hermanamiento Santa Fe de la Vera Cruz y Cúneo (Piemonte-Italia)
El Centro Piemontés de Santa Fe organiza diversos eventos artísticos para celebrar el histórico vínculo y recibir a los representantes de la región italiana.
Del 4 al 9 de noviembre están previstas distintas actividades oficiales, gestionadas desde el Municipio, y un programa que desarrollará el Centro Piemontés de Santa Fe, con la finalidad de revalorizar los lazos culturales, históricos y migratorios que hermanan a las dos ciudades.
En el año 2004 llegó a Santa Fe una delegación integrada por Alberto Valmaggia, Sindaco de Cuneo, administradores comunales y representantes de la Asociación Piemonteses en el Mundo fundada por Michele Colombino con el objetivo de mantener viva la relación del Piemonte con las comunidades de emigrados a través de intercambios culturales, sociales y económicos.
En esa oportunidad, el recibimiento de la embajada cunéense fue organizado por la Cavaliere María Ester Valli, entonces Presidente del Centro Piemontés y figura de referencia en la colectividad piemontesa en la Argentina aún hoy.
El gemellaggio, que no se interrumpió durante los años siguientes, tiene hoy la oportunidad de renovarse y convertirse en un activo instrumento de cooperación cultural y económica.
Además de los encuentros institucionales, la delegación prevé momentos de investigación sobre la inmigración cuneense en la Argentina con la idea de realizar en el Piemonte una muestra que ilustre la historia de los emigrados de Cúneo a la Argentina.
El Centro Piemontés de Santa Fe prepara una serie de actividades en su sede para ofrecer a los visitantes un panorama de los itinerarios itálicos y testimonios de inmigrantes cuneenses en nuestra ciudad.
Se presentarán conjuntos artísticos de danzas y canciones folclóricas argentinas y piemontesas. Asimismo, y complementando el programa municipal, se ofrecerán paseos y visitas culturales a los visitantes.
La autora pertenece al Centro Piemontés de Santa Fe.