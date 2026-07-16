Esta semana El Litoral se hizo eco de una lamentable y sorpresiva noticia, el fallecimiento de una estrecha colaboradora de este medio, la cavalliere Adriana Cristina Crolla, quien periódicamente aportaba fundamentadas crónicas históricas y valiosas semblanzas, en las que demostraba su pertenencia y conocimiento. Entre sus aportes a la sección Opinión, en los últimos años podemos mencionar:
Adriana Crolla, su fallecimiento
1) "El sueño de un ayer que merece ser soñado otra vez". Nuestra historia en imágenes. Benito Quinquela Martin, Luis Perlotti, Horacio Caillet Bois y la grandeza del arte santafesino, inmortalizados en el recuerdo, a través de dos singulares capturas fotográficas, que reflejan su visita del 9 de julio de 1931.
Fue en el marco del VIII Salón Anual de Pintura, Escultura y Grabado, organizado por el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe y la Comisión Provincial de Bellas Artes.
2) "Fortunato Nari, la poesía entre polen y ceniza", in memoriam dedicado la reconocido autor santafesino.
3) "Los italianos en Santa Fe", como parte del ciclo "Nuestra Historia". En este caso, nota sobre la gesta inmigratoria promovida por la provincia de Santa Fe a mediados del siglo XIX y los primeros pobladores de San Carlos en 1858.
4) Evocación del septuagésimo aniversario de la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE): "Setenta años y muchas flores". La entidad desde su fundación, en el año 1955, como pilar cultural, organizando concursos, publicaciones y actividades que enriquecen el panorama literario.