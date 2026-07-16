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Adriana Crolla, su fallecimiento

Año 2022. Adriana Crolla (a la izquierda) junto a María Luisa Ferraris.Año 2022. Adriana Crolla (a la izquierda) junto a María Luisa Ferraris.
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Esta semana El Litoral se hizo eco de una lamentable y sorpresiva noticia, el fallecimiento de una estrecha colaboradora de este medio, la cavalliere Adriana Cristina Crolla, quien periódicamente aportaba fundamentadas crónicas históricas y valiosas semblanzas, en las que demostraba su pertenencia y conocimiento. Entre sus aportes a la sección Opinión, en los últimos años podemos mencionar:

1) "El sueño de un ayer que merece ser soñado otra vez". Nuestra historia en imágenes. Benito Quinquela Martin, Luis Perlotti, Horacio Caillet Bois y la grandeza del arte santafesino, inmortalizados en el recuerdo, a través de dos singulares capturas fotográficas, que reflejan su visita del 9 de julio de 1931.

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Fue en el marco del VIII Salón Anual de Pintura, Escultura y Grabado, organizado por el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe y la Comisión Provincial de Bellas Artes.

2) "Fortunato Nari, la poesía entre polen y ceniza", in memoriam dedicado la reconocido autor santafesino.

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3) "Los italianos en Santa Fe", como parte del ciclo "Nuestra Historia". En este caso, nota sobre la gesta inmigratoria promovida por la provincia de Santa Fe a mediados del siglo XIX y los primeros pobladores de San Carlos en 1858.

4) Evocación del septuagésimo aniversario de la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE): "Setenta años y muchas flores". La entidad desde su fundación, en el año 1955, como pilar cultural, organizando concursos, publicaciones y actividades que enriquecen el panorama literario.

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