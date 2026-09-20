Por estos días, el Coro Freilej, agrupación perteneciente a la Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentuna I.L. Peretz, tenía previsto organizar la vigésimo quinta edición del Encuentro Coral Ana Frank.
Reseña histórica del Coro Freilej
La formación musical, surgida en el seno de la Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentuna I.L. Peretz a fines de los noventa, mantiene vivo el legado cultural de la institución a través de sus diversas voces y directores destacados.
Atento a ello, es oportuno recordar que la referida formación coral tuvo sus inicios hacia el año 1997, cuando en el seno de la Asociación I.L.Peretz se propició la organización de antiguos coreutas del coro dirigido por el maestro Francisco Maragno en la década de 1950, para pensar un nuevo coro.
Ese mismo año se decidió empezar su funcionamiento bajo la dirección de una compañera, la profesora Cecilia Teper, con el objetivo de rescatar el rico repertorio de canciones judías en ídish (o idish) y la incorporación de canciones argentinas y latinoamericanas. Hoy esa primera directora integra el grupo de coreutas de nuestro coro.
Se decidió darle un nombre que nos representara, y por ello se eligió Freilej, que significa alegría o alegres. El recorrido del Coro Freilej ha sido muy extenso y rico, tanto en actuaciones como en experiencias. Por nuestro coro han pasado importantes directores que enriquecieron con su conocimiento, el crecimiento vocal y ampliaron el repertorio, permitiendo mejorar la calidad vocal del mismo.
En orden cronológico, han dirigido el Freilej: Cecilia Teper, Gegé Barletta, Soledad Gauna, Daniel Rozinsky, Ricardo "Uru" Fischer y el maestro Rodrigo Benavídez, quien nos dirige actualmente con la asistencia en dirección de Victoria Gogorza.
El primer año se pudo acompañar con temas ligados a la obra "Los duendes de Moisés Ville", de Antonio Germano, presentada en el Centro Cultural Provincial y luego en la localidad de Moisés Ville. A partir del año 1998, el coro empieza a participar de diferentes encuentros corales.
Y en 1999, ya bajo la dirección de Gegé Barletta, se realiza el primer Encuentro Coral Ana Frank, que toma la figura de esta niña asesinada por el nazismo como emblema de todos los niños del mundo que sufren discriminación, guerras, abusos, persecuciones, hambre y falta de posibilidades para una vida feliz y plena.
Ese mismo año se participa del megaconcierto Sante Fe Canta II y en 2001 del Santa Fe Canta IV. En 2002, dirigidos por Soledad Gauna, se graba un disco compacto con canciones tradicionales judías. Un poco más tarde, en 2004 para ser más precisos, con Daniel Rozinsky como director, se participó en la ciudad de Buenos Aires del Primer Festival Internacional de Coros.
Ya en 2007, con la misma conducción y en el mismo lugar, el coro Freilej tomó parte del Segundo Festival Internacional de Coros. Desde el 2009 al 2017 la dirección coral estuvo a cargo de Ricardo "Uru" Fischer, sumándose a mediados de ese período Rodrigo Benavídez como asistente de dirección y preparador vocal.
Justamente, en 2011, dirigidos por "Uru" Fisher, la agrupación participó del tercer encuentro coral internacional de Buenos Aires. En 2018 ya la dirección quedó en manos de Benavídez, al que años después se le sumará Victoria Gogorza como asistente de dirección, trabajando de esa forma hasta el presente.
Es de destacar que durante el período de pandemia, el coro no dejó de funcionar, realizando de forma virtual todos los ensayos durante el largo período de limitación de reuniones presenciales. Dicha situación se aprovechó para ampliar la participación de todos aquellos que quisieran sumarse virtualmente al grupo. Esta iniciativa generó, por ejemplo, la adhesión de coreutas de Las Toscas y Salta.
Hasta el día de hoy un coreuta tosquense sigue sumándose a los ensayos virtualmente y participa en forma presencial de algunos ensayos y actuaciones, mientras que la coreuta salteña hoy en día vive en Santa Fe y se sumó a la vida regular del coro.
El Coro Freilej, que en 2026 está cumpliendo veintinueve años de existencia, continua su marcha con numerosos proyectos a la vista, preparándose para seguir cantando y sumando a quienes quieran disfrutar del inmenso placer de cantar.
El autor de esta reseña histórica es miembro del coro Freilej desde 1997.