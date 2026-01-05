Una verdadera falta de respeto

Antes que me olvide. Parece que ya fue hace muchísimo tiempo, pero solo han pasado algunas semanas. A la velocidad del viento se consumieron las últimas horas de 2025 y a su vez 2026 empezó a desandar su propio camino, pero no quiero dejar pasar la ocasión para recordar en estos momentos la que creo que fue la mayor ofensa realizada hacia nuestra integridad ciudadana.
Se trata de la que hemos visto los ciudadanos argentinos -es decir el pueblo de nuestra patria- por parte de varios diputados y diputadas de la nación cuando les tocó jurar. Estos hombres y mujeres, un grupo notorio al fin, al momento del juramento en la Cámara Baja no respetaron ni siquiera los reglamentos internos de la institución, generados por ellos mismos o por sus pares.
No soy un puritano ni mucho menos, pero tener la posibilidad de ver y escuchar a las mujeres expresarse y actuar con total falta de respeto, me impactó. Lo mismo hicieron algunos hombres. Diputados y diputadas… ¿son conscientes de que actuando así le han faltado el respeto a la Constitución y a la patria? Tomaron conciencia de que ustedes no pueden ejercer dicho cargo para ofender a sus votantes?
Si realmente tienen vergüenza, la misma que aparentemente les fue esquiva cuando le faltaron el respeto a le gente de la forma en que lo hicieron, espero que en algún momento de este año que empieza tengan la grandeza de renunciar a sus cargos y no se queden a cobrar el sueldo mensualmente.
¿Qué van a aportar en su gestión? ¿Qué se puede esperar de ustedes con la demostración pública que realizaron? Realmente desconozco si el presidente de la Cámara de Diputados, ha tomado alguna medida -determinada en los propios reglamentos internos-, pero quiero manifestarle como ciudadano, y por ende parte del pueblo, que si no lo hizo quisiera saber para qué está usted.
Repito señor presidente de la Cámara de Diputados… ¿Si no toma ninguna medida por semejante falta de respeto, para qué carajo está? Esos legisladores le faltaron el respeto a la Constitución y la patria. Y por lo que a mí concierne, pienso que actuaron como verdaderos delincuentes.
Ojo, no robaron, lo sé, pero hicieron algo peor: escupieron sobre nuestra enseña patria y parece que usted a todo ese accionar lo va a dejar pasar. Si toma esa actitud, es exactamente igual que esas personas, que se dicen "diputados de la Nación".
Señores legisladores… ¿tienen noción del daño concretado a los ciudadanos, quienes en cumplimiento de nuestro deber cívico y republicano fuimos a votar por ustedes? ¿Votamos para esto? Señores diputados, si los que respetaron las normas -que en realidad son mayoría- no reaccionan, se podría llegar a pensar en que son todos iguales.
Por favor, reaccionen, lo ocurrido no se puede permitir. Respetemos al pueblo, que está transitando con hidalguía y mucho esfuerzo una nueva crisis, que es económica, social y de educación. Demuestren ser rebeldes. Si el presidente de la Cámara no tiene una actitud en defensa de la patria, ténganla ustedes.
No se comporten como "Casta". Son ustedes a los que el pueblo puso ahí parea que los representen y es el que les paga esa representación. Desempéñela con altura. Y si cree que usted no se merece el reproche, salvaguarde su buen nombre, sobresalga: destáquese, sea distinto. Ahora bien.
Nosotros podemos criticar y sentirnos molestos, pero siempre me pregunto lo mismo: ¿El Poder Judicial puede hacer algo al respecto? ¿Ofenden a la patria y pareciera ser gratuito? Los representantes de la Justicia, que son empleados públicos, no tendrían que dejar pasar por alto cosas así. ¿No estaban en esos momentos en el país? ¿No se enteraron? Argentinos… ¿qué más nos tenemos que bancar?
Dirigentes políticos y del fútbol, legisladores, gobernantes, funcionarios, gremialistas, jueces, hay una cantidad infinita de historias reales de corrupción todavía sin fallos ni condenas. ¿Qué más tenemos que bancarnos? ¿Hasta cuándo podemos aguantar los ciudadanos?
Para nosotros, si robamos una gallina, los jueces inmediatamente generan su sanción. Ahora, a los que tienen poder pareciera que la Justicia no los tiene en cuenta nunca, eso "no se toca". Tenemos crisis económica y social, pero nuestra peor crisis es moral. Esa tendría que ser nuestra mayor preocupación. Por eso, como siempre digo, porque me duele la patria… ¡Viva la patria!