Novo en tránsito

"Return Ticket" se presenta como un libro breve pero definitorio en la trayectoria de Salvador Novo (1904-1974).
En un contexto de debates estéticos, Novo utiliza su crónica de viaje para explorar una nueva literatura, menos épica y más crítica y estilizada.
Publicado en 1928 por Editorial Cvltvra (sello que existió entre 1921 y 1968), se lo considera el primer volumen de prosa narrativa del autor, una crónica de viaje que narra su experiencia -entre lo descriptivo y lo anotativo- durante un itinerario que incluye, de manera destacada, su paso por Hawái.
La singularidad del texto no reside en una experimentación radical de forma o tema, sino en la manera en que Novo combina la observación externa -paisajes, hoteles, transeúntes- con un movimiento interior que convierte la travesía en memoria, mirada crítica y construcción literaria.
Investigaciones narratológicas destacan la idea de un "viaje doble" -un recorrido externo y uno subjetivo- en el que el boleto de regreso funciona como metáfora y dispositivo narrativo que organiza cambios de tono y perspectiva.
La mezcla de ironía urbana, erudición cotidiana y picardía estilística estableció a este libro como un antecedente notable de la crónica viajera en México.
El contexto histórico refuerza esta originalidad: 1928 coincide con los debates estéticos del grupo de Los Contemporáneos y con un momento en que la cultura mexicana transitaba entre una retórica nacionalista y la apertura hacia las vanguardias europeas.
Novo, situado en ese cruce generacional, utilizó la crónica de viaje como un espacio para desarrollar una literatura menos comprometida con la épica nacional y más orientada a la observación crítica y la ironía estilizada, coherente con la sensibilidad modernista del grupo.
Su formación y curiosidad eran amplias: no solo seguía la Nouvelle Revue Française o la Revista de Occidente, sino que también consultaba publicaciones más selectas como Commerce y The Little Review, mientras se familiarizaba con autores como Proust, Conrad, José Moreno Villa, H. L. Mencken, Paul Morand, John Dos Passos, Ramón Fernández y George Santayana.
Hay ecos lejanos de Julio Camba y Azorín; Novo es menos meditativo y más corrosivo.Desde sus primeros años, Novo mostró un interés notable por el diálogo con la literatura moderna: en poesía, ensayo y crónica, buscaba incorporar la sensibilidad de su tiempo y la de distintas tradiciones culturales.
En "Return Ticket", ese interés se traduce en una crónica donde el viaje físico se convierte en un recorrido cultural y literario, capaz de combinar el registro inmediato con la reflexión crítica y el conocimiento enciclopédico de la literatura contemporánea.
Así, el libro permite percibir simultáneamente los paisajes externos y el temperamento intelectual del autor, consolidando un estilo que sería característico en su obra posterior.
En términos de valor crítico, "Return Ticket" sigue siendo relevante: no se trata de una obra monumental, pero sí de un texto fundacional para entender la formación estética y pública de Novo y la manera en que la crónica de viajes contribuyó a la modernidad literaria mexicana.
Ha tenido varias reediciones -UNAM, Joaquín Mortiz, entre otras- y mantiene atención académica, leyéndose tanto por su estilo como por su testimonio de las tensiones culturales de fines de los años veinte.
La presente edición argentina incluye un prólogo firmado por Christopher Domínguez Michael, y resulta especialmente recomendable para quienes quieran seguir la doble línea -cosmopolita y crítica- que atraviesa gran parte de la obra del autor.
