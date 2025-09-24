Nostalgias y ausencias

La presente edición de "Nostalgia de la muerte" (Poemas y teatro) retoma el libro original de 1938, que reúne la poesía más significativa de Xavier Villaurrutia González junto con dos piezas teatrales. La obra confirma la obsesión central de su escritura: la muerte, concebida no solo como destino final, sino como experiencia anticipada, presencia constante e incluso objeto de nostalgia. Villaurrutia (1903-1950) escribió que el hombre puede "echar de menos su muerte", frase que condensa el tono existencial de su poesía y su capacidad de transformar lo inasible en materia estética.
Miembro del grupo Los Contemporáneos, Villaurrutia contribuyó a la renovación cultural de México en los años veinte y treinta, adoptando una posición crítica frente al nacionalismo literario dominante y promoviendo un cosmopolitismo estético. Su obra dialoga tanto con la herencia modernista de Ramón López Velarde como con corrientes internacionales, especialmente el surrealismo, incorporando imágenes oníricas, yuxtaposiciones inesperadas y un tratamiento del tiempo y del espacio que transforman lo cotidiano en un plano donde lo irracional y lo simbólico confluyen. Junto con Gilberto Owen y Salvador Novo, Villaurrutia exploró estos horizontes poéticos, desarrollando un lenguaje que, sin renunciar a lo local, alcanza resonancias universales, marcado por la oscuridad, la desolación y el desdoblamiento del yo en relación con la muerte.
Los "Nocturnos", incluidos en "Nostalgia de la muerte", constituyen el núcleo de su legado. Poemas como "Nocturno en que nada se oye" presentan un escenario íntimo en el que el sujeto poético dialoga con el vacío y lo inaprensible. La noche se despliega como metáfora en variaciones como "Nocturno de los ángeles", "Nocturno rosa" y "Nocturno mar", mostrando la persistencia del motivo y su versatilidad expresiva. Allí se evidencia su manejo del ritmo, la elipsis y la musicalidad interior, que transforman la experiencia subjetiva en un espacio compartido de resonancia lírica, en consonancia con las exploraciones de Owen y Novo sobre la atmósfera poética, el sueño y lo simbólico dentro del grupo.
El recorrido de su obra permite apreciar esta síntesis: desde "Reflejos" (1926) y "Dos nocturnos" (1931), hasta "Décima muerte" (1941) y "Canto a la primavera y otros poemas" (1948), Villaurrutia depuró progresivamente su lenguaje, acercándose a la abstracción y al símbolo. "Nostalgia de la muerte" marca el punto de equilibrio, donde confluyen sus obsesiones iniciales, la influencia del surrealismo y su madurez formal. Su vigencia reside en la capacidad de transformar la experiencia límite de la muerte en una poética de lo inevitable, que sigue interpelando tanto a su tiempo como a la sensibilidad contemporánea. Murió en Ciudad de México a los 47 años, sin poder ver representada su producción dramática "Tragedia de las equivocaciones", que sería estrenada después de su muerte
"Nostalgia de la muerte", obra de Xavier Villaurrutia, publicada por Fondo de Cultura Económica (FCE). Ciclo Letras Mexicanas. México, año 2014 (317 páginas).
