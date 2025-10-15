Por un gobierno al servicio de todos

Muchas veces sucede que quien asume un cargo directivo cree que lo han ascendido a un plano superior por sus méritos y capacidades, y que lo han elevado unos "escalones" por sobre los demás. Y que puede mirar a todos "desde arriba". A su vez, cree -y está convencido- que los subordinados le deben un respeto reverencial y atenciones especiales, incluso servidumbre.
De la nada ha pasado a ser jefe y han delegado la responsabilidad de conducir a un grupo social de débiles, ignorantes y desordenados, y él va a ser su salvador y guía en todos los niveles y ámbitos, desconociendo aquel dicho popular muy sabio que dice: "El que sabe, sabe... y el que no sabe, es jefe".
Todo aquel que asume un cargo gerencial cree que es más que otros por sus cualidades y sus virtudes. Y este hecho los vuelve ciegos porque no pueden ver desde el llano y porque la soberbia le empaña la visión. No digo que siempre es así y si no es gol le pego en el palo.
El que asume un cargo de responsabilidad pública debe ser humilde y puedo ejemplificarlo con Pepe Mujica. Estar al servicio de todos es con todos y especialmente de aquellos que más necesitan de atención y cuidado como los niños, los enfermos y los ancianos.
Si esto se cumple y es un hecho, esos líderes pasan a ser queridos y admirados como un padre o una madre. Hay varios ejemplos en la historia mundial como el de Indira Gandhi. Y en Latinoamérica puedo mencionar, aún sabiendo que puedo generar polémica, a Claudia Scheinbaum, a Luiz Ignacio Lula da Silva y en el orden nacional a Juan Domingo Perón.
Pero permítanme que cite al que considero el mayor de todos: Jesús de Nazaret, considerado como el Hijo de Dios, el que alguna vez dijo: "He venido a servir y no para ser servido".
Y esto me parece puede ser una consigna de todos los que pretenden llegar al gobierno para "salvarnos" de catástrofes anteriores y para orientarnos porque estamos perdidos y caminamos sin rumbo. Al asumir un cargo de gobierno, se debe tener conciencia de la obligación de buscar el bienestar de todos, como dice la Constitución Nacional y jurar que no va a mentir, no va a holgazanear, ni a robar.
Como era el juramento de los incas del imperio incaico. A esta nación aborigen la llamaron "El Imperio Socialista de los Incas" porque si es cierto que todos trabajaban en tierras del Estado, no propias, nadie sufría hambre o necesidades.
Volviendo al tema de la subsistencia: si sostenemos que los pobres y menesterosos serían los privilegiados, no debe olvidarse a quienes han llegado a la cúspide de la montaña tras una ascensión de difícil ladera. Todos merecemos atención, cuidado y respeto. Tampoco es el caso de enfrentar a pobres contra ricos en una lucha de exterminio, sino asumirlo todo con verdadera justicia y ser equitativos.
Este discurso me trae a la memoria una novela a la que muchas veces calificamos de ejemplar y emblemática. Me refiero a "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Hojeando sus páginas nos encontramos con el personaje central, Don Quijote, acompañado de su fiel escudero Sancho Panza.
El Quijote era un noble cortesano que se consagró caballero para salir al mundo "a desfacer entuertos" , mientras que su acompañante era un humilde campesino que poseía la sabiduría de los simples.
Y en ese cabalgar por la península española en la Edad Media, se encontraron con unos duques que necesitaban un gobernador para una ínsula (isla) que tenían, les pareció oportuno, nombrar a Sancho Panza como gobernador.
Esto inquietó mucho a Don Quijote, educado en la Corte, por la ignorancia de su escudero para ese cargo. Entonces decidió acompañarlo en ese nuevo destino dándole una serie de consejos de los cuales aquí dejo explícito algunos de ellos:
1) No te avergüences de tu origen campesino y valora más la virtud que el linaje; recuerda que la virtud se adquiere, la sangre se hereda.
2) Siempre busca la verdad entre las promesas del rico y las súplicas del pobre, aplicando con equidad la misericordia.
3) Enfrenta la hipocresía de la nobleza que manipula la realidad para su propio beneficio.
4) Busca el equilibrio entre los ideales y la práctica de la vida real, especialmente en la política y el gobierno.
5) Debes hallar más compasión en las lágrimas del pobre que en la información del rico.
6) Si doblas la vara de la justicia debe ser con el pedido de la misericordia, no con el del soborno.
7) Para no errar debes temer a Dios, pues de ahí nace la sabiduría.
Amigo lector, si sigues estos consejos te esperan días largos, fama eterna, y una vida feliz y tranquila en la vejez. Como dijo Cicerón (106 a.C-43 a.C), intelectual latino, "Historia magistra vitae": la historia es la maestra de la vida.
"El mejor trabajo literario jamás escrito"
Redacción El Litoral
La primera parte de la novela "Don Quijote de la Mancha", publicada con el título de "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" a comienzos de 1605 (aunque fue impresa en diciembre de 1604), es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal.
Conoció un éxito formidable, aunque como obra cómica, no seria, con varias reediciones y traducciones, unas autorizadas y otras no.
De todas formas, no supuso un gran beneficio económico para el autor, Miguel de Cervantes Saavedra, porque este había vendido todo el derecho de la misma a su editor, Francisco de Robles. En 1615 apareció su continuación, con el título de "Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha".
Conocida generalmente como "El Quijote" (o "Don Quijote"), esta monumental obra de Cervantes -también conocido como "El Manco de Lepanto"- fue publicada en principio dividida en cuatro partes, pero al aparecer diez años más tarde un segundo volumen, quedó revocada de hecho la partición original en cuatro secciones.
Así consta en la ficha documental de los archivos de la Biblioteca Nacional de España, donde también se destaca que es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Y a la vez representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica; como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea.
Por considerarse "el mejor trabajo literario jamás escrito", encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de cien grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library en 2002.
"El Quijote" ha sufrido, a lo largo de los siglos y como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Su riqueza temática es tal que, en sí misma, su proyección e influencia resultan inagotables.
Esto último se debe a que ha generado una revisión y reescritura permanente, como recreación o cosmovisión especular del mundo en cada época, pudiéndose observar en ella algunas directrices y percepciones útiles para cualquier tiempo, incluso el actual.
