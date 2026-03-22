Malvinas: la batalla invisible que Argentina aún debe dar

Durante décadas, los argentinos crecimos con la idea de que la Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982. Ese día cesaron los combates, se apagaron las armas y comenzó el regreso de quienes habían sobrevivido a una experiencia límite, marcada por el frío, el miedo y la incertidumbre.
La guerra quedó fijada en el calendario y en los libros de historia como un episodio concluido, como un hecho que pertenecía definitivamente al pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a emerger una comprensión más profunda: aquella fecha no representó un final absoluto, sino una transición.
La guerra dejó de manifestarse en el plano militar, pero continuó desarrollándose en otro terreno, menos visible, aunque no por ello menos real. Hoy, más de cuarenta años después, Malvinas sigue siendo escenario de una disputa que ya no se libra con armas, sino con significados.
Es una confrontación que ocurre en el plano simbólico, allí donde se construyen los relatos que dan sentido al pasado y donde se define, silenciosamente, la forma en que ese pasado será comprendido por las generaciones futuras.
Porque en el mundo contemporáneo, los territorios no se sostienen únicamente mediante la presencia física, sino también a través de la legitimidad simbólica que los respalda. Y esa legitimidad se construye, en gran medida, a través de la memoria.
No es solo recuerdo
La memoria no es solamente recuerdo, es también interpretación. Cada museo, cada memorial, cada testimonio, cada objeto conservado forma parte de una arquitectura simbólica que transmite una determinada forma de comprender lo ocurrido. Esos dispositivos no solo preservan el pasado: lo organizan, lo explican y lo proyectan.
Y en ese proceso, contribuyen a consolidar determinadas narrativas, mientras otras corren el riesgo de diluirse con el paso del tiempo. Por eso, Malvinas no es solamente un territorio en disputa. Es, también, un significado en disputa.
Pero esta dimensión adquiere una relevancia aún mayor cuando se observa el papel que desempeña el turismo en territorios en disputa. Lejos de ser una actividad neutral, el turismo también contribuye a construir significados.
Cada visitante que recorre un museo, observa un memorial o participa de un circuito histórico no solo conoce un lugar: incorpora una forma de interpretarlo. A través de esas experiencias, el territorio deja de ser un espacio abstracto para convertirse en una realidad concreta, organizada, habitada y explicada bajo un determinado marco institucional.
En el caso de Malvinas, esta dimensión resulta particularmente significativa. Los museos, los memoriales, las señalizaciones y los recorridos históricos existentes en las islas no solo cumplen una función conmemorativa.
También contribuyen, de manera silenciosa pero constante, a presentar el territorio como parte de un orden político determinado, naturalizando su administración en la percepción de quienes lo visitan. No se trata de un acto explícito de afirmación, sino de un proceso más profundo y cotidiano: la construcción de una normalidad.
En ese sentido, el turismo no solo transmite memoria: también produce legitimidad. Cada visitante que experimenta el territorio incorpora una narrativa, una forma de comprenderlo y de ubicarlo en el mundo. Así, lo que en apariencia es una experiencia cultural, también se convierte en un fenómeno político, porque influye en la forma en que ese territorio es percibido a nivel internacional.
Comprender esta dimensión no implica abandonar el reclamo histórico ni reducirlo a una cuestión simbólica. Implica reconocer que, en el mundo contemporáneo, la soberanía también se construye en el terreno de las percepciones.
No es un fenómeno pasivo
En este contexto, el paso del tiempo introduce un desafío inevitable. Las nuevas generaciones no vivieron la guerra. Su vínculo con Malvinas no surge de la experiencia directa, sino de las representaciones que reciben. Malvinas existe para ellos como memoria transmitida.
Y toda memoria transmitida es, por definición, frágil. Puede fortalecerse mediante el ejercicio consciente del recuerdo, o puede debilitarse hasta convertirse en una referencia lejana, desprovista de su profundidad original.
La memoria tampoco es un fenómeno pasivo, es una construcción permanente. Y en esa construcción, los veteranos ocupan un lugar insustituible. Sus testimonios constituyen un puente entre el pasado y el presente, una forma de evitar que la guerra se convierta en una abstracción.
En sus palabras, Malvinas deja de ser un concepto para recuperar su dimensión humana. Aparecen el miedo, la incertidumbre, la juventud interrumpida y las marcas que la guerra dejó en sus vidas. Escucharlos no es solamente un acto de reconocimiento: es una forma de preservar una verdad que el tiempo, por sí solo, no puede garantizar.
Pero la memoria también vive en los espacios. Los cementerios, los monumentos y los campos de batalla son lugares donde la historia adquiere presencia física y donde el pasado se vuelve tangible. Son, en muchos sentidos, la expresión visible de una historia que se niega a desaparecer.
En ese sentido, la memoria es también una forma de presencia territorial. Y, en última instancia, una forma de soberanía. Porque cuando una nación pierde la capacidad de transmitir el significado de su propia historia, comienza, lentamente, a perder algo más profundo que un territorio: pierde el vínculo que la une a él.
Mucho más que un territorio
La verdadera dimensión de Malvinas no reside únicamente en su geografía, sino en su significado. Malvinas es una experiencia histórica que forma parte de la identidad argentina. Es una herida, pero también es una responsabilidad. Es el recuerdo de una guerra, pero también es la conciencia de que el sentido de esa guerra continúa construyéndose.
Por eso, la batalla invisible que Argentina aún debe dar no es una batalla militar. Es una batalla contra el olvido. Es la batalla por preservar el significado de lo ocurrido. Es la batalla por garantizar que el paso del tiempo no transforme la memoria en indiferencia ni la historia en una simple referencia lejana.
Porque las guerras terminan cuando cesan los combates, pero su significado permanece abierto. Y es en ese significado donde se define, en gran medida, la relación entre una nación y su historia. Malvinas seguirá siendo, para los argentinos, mucho más que un territorio.
Será siempre una memoria que interpela. Una historia que exige ser comprendida. Y una responsabilidad que trasciende a las generaciones. Porque mientras exista la memoria, existirá también algo que ninguna derrota militar puede borrar: el significado profundo de aquello que fuimos, de lo que somos y de aquello que, como nación, decidimos no olvidar.