Poemas desde el Sur

Cosecha tardía

Una madre madura reflexiona sobre el amor y la conexión con su hija, mientras la noche envuelve sus sueños en un ambiente de ternura y serenidad.

"(...) De repente, escucho/ un murmullo alegre/ vibrando en su pecho./ Cascabeles de semillas/ suenan en las sombras.// Duerme mí pequeña/ y se escapa su risa (...)".
Su dulce voz desgrana/

el silencio profundo./

Me llama suavemente./

Necesita abrazarme/

para volver a dormir./

Soy una madre vieja.//

Me recuesto a su lado,/

le acomodo el largo pelo castaño,/

y la beso apenas,/

para que mis labios/

no despierten/

sus sueños silvestres.//

Se pega a mi cuerpo./

El aire huele a templanza/

y a misterios de vida./

Sigo atenta/

a su respiración pausada,/

con los ojos cerrados,/

amando su ternura infinita.//

La noche acuna el cansancio/

de juegos y libros,/

de colores dispersos por el suelo,/

y muñecos colgados/

de las ramas del cerezo.//

De repente, escucho/

un murmullo alegre/

vibrando en su pecho./

Cascabeles de semillas/

suenan en las sombras.//

Duerme mí pequeña/

y se escapa su risa/

de fruta y serpentina./

Y en mí boca se prenden/

pámpanos maduros/

de bendita luz.//

Una paz borracha/

moja las pestañas/

hasta que la aurora/

me llena de sol./

