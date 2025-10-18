Cosecha tardía

Su dulce voz desgrana/
Una madre madura reflexiona sobre el amor y la conexión con su hija, mientras la noche envuelve sus sueños en un ambiente de ternura y serenidad.
Su dulce voz desgrana/
el silencio profundo./
Me llama suavemente./
Necesita abrazarme/
para volver a dormir./
Soy una madre vieja.//
Me recuesto a su lado,/
le acomodo el largo pelo castaño,/
y la beso apenas,/
para que mis labios/
no despierten/
sus sueños silvestres.//
Se pega a mi cuerpo./
El aire huele a templanza/
y a misterios de vida./
Sigo atenta/
a su respiración pausada,/
con los ojos cerrados,/
amando su ternura infinita.//
La noche acuna el cansancio/
de juegos y libros,/
de colores dispersos por el suelo,/
y muñecos colgados/
de las ramas del cerezo.//
De repente, escucho/
un murmullo alegre/
vibrando en su pecho./
Cascabeles de semillas/
suenan en las sombras.//
Duerme mí pequeña/
y se escapa su risa/
de fruta y serpentina./
Y en mí boca se prenden/
pámpanos maduros/
de bendita luz.//
Una paz borracha/
moja las pestañas/
hasta que la aurora/
me llena de sol./
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.