En una cultura donde las aplicaciones de citas han normalizado la superficialidad, la velocidad y el descarte, surge una pregunta genuina: ¿Es posible construir algo significativo desde el mundo digital?
¿Existe un espacio seguro para encontrarte con quien comparte tu camino?
Con foco en la autoestima, surge una aplicación en etapa de desarrollo (inicialmente gratuita) que propone un entorno donde los encuentros se basan en valores compartidos y objetivos de vida comunes.
Como psicóloga creadora del método "Alquimia Emocional" y del programa "Amar más y mejor" (que impulsa el autodesarrollo para lograr mayor equilibrio y bienestar personal y vincular) mi respuesta es sí, porque nos vinculamos proyectando nuestro mundo interior. Y cuando ese mundo interior se trabaja, se ordena y se fortalece, también cambia la calidad de los encuentros que generamos.
Incluso desde lo digital. Pero con una condición que lo cambia todo: que el encuentro con el otro esté precedido -y acompañado- por un encuentro genuino con uno mismo o una misma.
Por eso creé una aplicación -un espacio de encuentros para quienes deseen una relación sana-, diseñada con un propósito diferente, porque no es para sumar contactos sino para reunir personas compatibles en un entorno seguro, consciente y profesionalmente acompañado (*).
¿Qué es lo que hace la diferencia?
Esta aplicación no es solo una plataforma de encuentros: es un espacio pensado para personas que están trabajando en su crecimiento personal y que quieren conectarse con otras que comparten esa misma búsqueda. La compatibilidad aquí no se reduce a preferencias superficiales. Incluye valores insoslayables, objetivos de vida, estilo comunicacional y disposición emocional real al vínculo.
En la mayoría de las aplicaciones de citas, las personas quedan solas ante el proceso: solas frente a la pantalla, solas ante la incertidumbre, solas interpretando señales y gestionando expectativas. Propone algo diferente: que ese recorrido tenga orientación, sostén y sentido. Porque conocer a alguien es solo el comienzo. Lo que importa es lo que construís desde ahí, y cómo lo hacés.
Acompañamiento profesional
Dentro de este espacio, las personas cuentan con mi acompañamiento como psicóloga especialista en terapia de pareja y autodesarrollo. Esto significa que el proceso de vincularse no queda librado al azar ni a la ansiedad del mundo digital: hay una guía profesional, un espacio para reflexionar y una perspectiva clínica que ayuda a transitar cada etapa del encuentro con mayor conciencia.
Desde la Alquimia Emocional, comprendemos que cada interacción con el otro es también un espejo de nuestro mundo interno. Por eso, el acompañamiento profesional dentro de la plataforma no se limita a facilitar el encuentro: ayuda a que cada persona aprenda de él, lo integre y crezca a partir de él, cualquiera sea su resultado.
Porque vincularse con conciencia no es solo encontrar a alguien: es encontrarte a vos mismo o vos misma en cada vínculo. Y ese aprendizaje -bien acompañado- es siempre valioso.
¿A quiénes está dirigido?
Este espacio está dirigido a personas que ya no quieren relacionarse de manera impulsiva o reactiva. Que buscan algo genuino, pero no saben bien por dónde empezar. Que tienen ganas de abrirse a una nueva oportunidad, pero quieren hacerlo desde un lugar de mayor seguridad emocional y con el respaldo de acompañamiento profesional.
Está dirigido a quienes entienden que el amor no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye: con trabajo personal, con presencia, con coherencia entre lo que se desea y lo que se está dispuesto a ofrecer.
A personas imperfectas en proceso de evolución -como todas lo somos- que deciden dejar de esperar que el amor llegue solo y comienzan a prepararse activamente para recibirlo y construirlo.
Una misma visión
El programa "Amar más y mejor" y este espacio de encuentros confluyen en una misma visión: que las personas puedan encontrarse -primero consigo mismas, y luego con otros- desde un lugar de mayor claridad, respeto y apertura emocional. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de ser alguien que está creciendo, que se conoce y que elige desde ese conocimiento.
Porque el amor más pleno no surge del azar ni de la urgencia: surge del encuentro entre dos personas que ya se están eligiendo a sí mismas. El amor sano no empieza en la App: empieza en vos. Este espacio es el puente que te acerca a quien también está construyendo ese camino.
(*) Se denomina Lazoo y tendrá una primera etapa de desarrollo gratuita, que está prevista que comience este mes de junio, prolongándose hasta fines de año o principios de 2027.
a autora es psicóloga, especialista en autodesarrollo y terapia de pareja. Creadora del método "Alquimia Emocional" y del programa "Amar más y mejor".