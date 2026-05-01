Existe una confusión muy extendida en nuestra cultura con respecto al amor y a cómo debemos involucrarnos en él. Incluso es popular un refrán: "el amor es una lotería".
Amar más y mejor empieza por amarse más y mejor
Esa frase refleja algo profundo y preocupante: la idea de que amar es cuestión de suerte, de destino, de que simplemente te toca o no te toca. Que el devenir de la relación amorosa depende del otro, de las circunstancias o de alguna fuerza externa que escapa a nuestro control.
Cuando depositamos en el afuera la responsabilidad de lo que sentimos y de cómo amamos, nuestra vida afectiva queda frágil, vulnerable, sacudida ante cada adversidad o desencuentro. Amamos con miedo. Esperamos con ansiedad. Y cuando algo falla, culpamos, o nos culpamos, sin entender del todo qué pasó.
Pero... ¿y si el amor no fuera una lotería, sino una habilidad que se desarrolla? ¿Y si la pregunta no fuera ¿cuándo me va a tocar? sino ¿qué persona estoy siendo para el amor que quiero construir?
Desde la perspectiva de la Alquimia Emocional, el amor genuino, sano y duradero no comienza en el encuentro con otro: comienza en el encuentro con uno mismo o una misma. Amar más y mejor es posible. Pero ese camino no arranca en la búsqueda de la pareja ideal: arranca en el proceso de convertirse en la persona que uno desea ser.
En aprender a tratarse con amabilidad. A respetar las propias necesidades. A reconocer las emociones sin juzgarlas. A tomar decisiones coherentes con los propios valores. Y, fundamentalmente, en abrazar una verdad que cambia todo: somos personas imperfectas en permanente evolución.
La imperfección no es un obstáculo para el amor: es la condición humana desde la cual el amor puede volverse real. No amamos porque somos perfectos; amamos -y crecemos- porque elegimos hacerlo aun en medio de nuestras contradicciones, heridas y aprendizajes pendientes.
Programa "Amar más y mejor"
Como psicóloga experta en autodesarrollo y terapia de pareja, creé un programa llamado "Amar más y mejor", que nace exactamente de esta premisa. Es un espacio de transformación personal que invita a las personas a aceptarse, a valorarse y a desarrollar una actitud abierta hacia el aprendizaje continuo que nos regala la vida.
Porque cada experiencia -incluso las más dolorosas- tiene algo para enseñar. Cada adversidad superada nos fortalece. Y cada vez que elegimos transformar el plomo del sufrimiento en sabiduría, nos acercamos un poco más a vincularnos desde lo genuino, desde lo verdadero.
Y esa evolución no ocurre en soledad: los vínculos son el espejo más poderoso del crecimiento personal. Nos retroalimentamos con cada relación. Pero es el vínculo amoroso -ese espacio donde elegimos a alguien para construir un proyecto de vida compartido- donde más nos exponemos, donde más aprendemos y donde más posibilidades tenemos de transformarnos.
El amor propio no es egoísmo
Ciertamente, el amor propio no es egoísmo, es la base de todo vínculo sano. Amarse a uno mismo, o una misma, no significa priorizar el bienestar propio por encima del de los demás. Significa construir una relación honesta, compasiva y respetuosa con uno mismo o una misma, desde la cual sea posible construir lo mismo con otro.
Una persona que no se cuida no puede cuidar de forma sostenida. Una persona que no se respeta tiene dificultades para sostener el respeto en un vínculo. Una persona que no se valora termina aceptando lo que hay, en lugar de elegir lo que quiere y necesita.
Y una persona que no se ama -que se trata con dureza, que no se permite el descanso, que se juzga constantemente- tampoco puede ofrecerle al otro la versión más generosa de sí misma. Por eso, el punto de partida de este proceso de "Amar más y mejor" no es la pareja: es uno mismo.
Tres pilares para empezar
- Autoconocimiento con conciencia emocional.
Reconocer las propias emociones, identificar los patrones que se repiten en los vínculos y comprender de dónde vienen es el primer acto de amor propio. No para quedarse en el pasado, sino para dejar de ser gobernado/a por él. El autoconocimiento es el primer paso hacia la libertad emocional.
- Hábitos sanos que expresan respeto hacia uno mismo.
El amor propio no se declama: se practica. Se expresa en el descanso que uno se permite, en la alimentación que elige, en los vínculos que sostiene y en los que decide soltar, en los límites que traza y en la forma en que habla consigo mismo. Los hábitos son el lenguaje silencioso -y cotidiano- del amor propio.
- Transformar las adversidades en aprendizaje.
La Alquimia Emocional no propone ignorar el dolor ni forzar una actitud positiva. Propone algo más profundo: aprender a transitar las dificultades sin que nos definan. Convertir el plomo de las experiencias difíciles en la sabiduría que permite elegir mejor, amar con mayor libertad y vivir con mayor paz interna.
El amor consciente es el que crece con vos
Cuando una persona aprende a amarse de manera genuina -con sus contradicciones, su historia y su proceso-, el amor que puede ofrecer al otro cambia de naturaleza. Deja de ser dependiente y se vuelve libre. Deja de ser reactivo y se vuelve consciente. Deja de necesitar al otro para completarse y comienza a elegirlo para crecer.
Porque en una relación de pareja no se unen dos personas perfectas: se unen dos personas en evolución que deciden caminar juntas, aprender juntas y construir algo más grande que cada una por separado. Ese es el proyecto de vida compartido que vale la pena construir.
Y ese proyecto empieza siempre en el vínculo más importante que tenés: el que tenés con vos mismo o vos misma. Amar más y mejor es posible. Empieza hoy, adentro tuyo.
La autora es psicóloga, especialista en Autodesarrollo y Terapia de Pareja. Es la creadora, además, del método "Alquimia Emocional" y del programa "Amar más y mejor".