Amar más y mejor empieza por amarse más y mejor

El amor propio no es egoísmo, es la base de todo vínculo sano. Amarse a uno mismo no significa priorizar el bienestar propio por encima del de los demás; significa construir una relación honesta, compasiva y respetuosa con uno mismo, desde la cual sea posible construir lo mismo con otro. Una persona que no se cuida no puede cuidar de forma sostenida.