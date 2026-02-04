El deseo de construir vínculos en una cultura que promueve lo descartable

Paradójicamente, vivimos en una época en la que las personas expresan un profundo deseo de construir relaciones significativas, pero participan -muchas veces sin advertirlo- de dinámicas que atentan contra esa misma construcción. Se busca intimidad, conexión y estabilidad emocional, mientras se consumen vínculos de manera rápida, superficial y fácilmente descartable.
Esta incongruencia no es casual. La cultura actual prioriza la gratificación inmediata, la novedad constante y la evitación del malestar. En ese contexto, los vínculos se vuelven frágiles: cuando aparece el conflicto, la frustración o la diferencia -elementos inevitables de toda relación- la respuesta suele ser el reemplazo, no la elaboración.
Muchas personas dicen querer una relación estable, pero no están dispuestas a atravesar los procesos que toda relación requiere: diálogo, paciencia, revisión personal, tolerancia a la incomodidad y capacidad de negociación. Se desea el resultado, pero se rechaza el camino. Se idealiza el amor, pero se desestima el trabajo que implica sostenerlo.
Desde la psicología, construir un vínculo implica tiempo, coherencia y presencia emocional. No se trata solo de encontrar a alguien compatible, sino de desarrollar la capacidad interna de sostener un lazo en el tiempo, incluso cuando el entusiasmo inicial cede y aparecen las diferencias.
La dificultad no radica en la falta de oportunidades para vincularse, sino en la escasa disposición a construir. En una cultura que ofrece infinitas opciones, comprometerse con una elección se vuelve cada vez más desafiante, e incluso intolerable.
La incomodidad que supone elegir -y renunciar a lo demás- es vivida como una amenaza, cuando en realidad es una condición necesaria para la profundidad emocional. Reconocer esta contradicción es el primer paso para transformarla.
No se puede construir intimidad desde lógicas superficiales. La coherencia entre lo que se desea y lo que se practica es una condición básica para vínculos sanos y conscientes. Como psicóloga y especialista en terapia de pareja, y luego de más de quince años de experiencia clínica, creé un método de abordaje llamado "Alquimia Emocional".
Este enfoque invita a las personas a tomar conciencia de su proceso de transformación personal, partiendo de una premisa fundamental: no es posible crear vínculos de intimidad, honestidad, apertura emocional y diálogo genuino si no se vive en congruencia entre lo que se desea y lo que se está dispuesto a ofrecer en una relación.
Construir una relación de pareja implica disponibilidad emocional, comunicación asertiva, capacidad de negociación y disposición a dar y ceder en equilibrio. No se trata de perderse en el otro, sino de crear una armonía donde el bienestar sea mutuo y sostenido en el tiempo.
Desde el método "Alquimia Emocional", comprendemos que la incongruencia vincular no es un defecto, sino una señal: indica que hay un proceso interno que aún no fue integrado. El trabajo no consiste en forzarse a vincularse ni en renunciar al deseo de amar, sino en alinear el mundo interno con las acciones externas.
Por eso, comparto técnicas fundamentales para dejar de boicotear los vínculos desde la incongruencia emocional. Se trata de tres técnicas para alinear deseo, emoción y acción en las relaciones:
1) Técnica de coherencia interna: identificar el conflicto real.
Antes de preguntarte "¿por qué no me comprometo?", la pregunta más honesta es: ¿qué temo perder si me comprometo? La incoherencia vincular suele esconder un conflicto no resuelto entre el deseo de amar y el miedo a repetir experiencias pasadas de dolor, abandono o pérdida de identidad.
Nombrar ese miedo -sin juzgarlo- es el primer paso para dejar de actuar en automático. No se puede construir coherencia si no se reconoce el conflicto interno que gobierna las decisiones.
2) Técnica de responsabilidad emocional: dejar de actuar desde la reacción.
Muchas personas dicen no querer compromiso cuando, en realidad, lo que no quieren es volver a sentirse heridas. Entonces reaccionan: se distancian, minimizan el vínculo o lo desvalorizan. Asumir responsabilidad emocional implica dejar de justificar conductas evitativas y empezar a preguntarse:
¿Esto que hago me acerca o me aleja de la relación que deseo construir? Cuando una persona aprende a regular sus emociones en lugar de reaccionar a ellas, comienza a elegir con mayor claridad y menos contradicción.
3) Técnica de dirección vincular: elegir desde el propósito, no desde el impulso.
La incongruencia también surge cuando se elige desde la emoción momentánea y no desde un propósito relacional claro. La alquimia emocional propone pasar del "me gusta" al "esto tiene sentido para mi vida". Elegir vínculos con dirección implica preguntarse: ¿Qué tipo de relación quiero construir? ¿Qué valores son innegociables? ¿Qué versión de mí quiero habitar en una relación?
Cuando hay propósito, las decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser coherentes. Querer vínculos profundos y actuar en contra de ellos no es una falla personal; es una invitación al autoconocimiento.
La congruencia no se impone, se construye. Y solo puede construirse cuando la persona se anima a revisar su historia emocional, integrar sus heridas y asumir un rol activo en la forma en que ama. El amor consciente no es ausencia de miedo; es presencia de responsabilidad.
La autora es psicóloga, especialista en Terapia de Pareja.