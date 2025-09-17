Carta de un ciudadano "de a pie"

Señor presidente, lo elegí y lo voté en 2023. Soy ciudadano de la ciudad de Santa Fe, tengo 81 años de edad y hace sesenta y cuatro años que trabajo. Soy desarrollista de la línea de Arturo Frondizi. Le escribo porque usted perdió una elección en la provincia de Buenos Aires y lamentablemente no reconoce sus errores. Por eso, desde mi modesto lugar se los voy a mencionar, porque me preocupa la Patria y porque creo que está a tiempo de mejorar algunas cosas.
1) Los asalariados, sus haberes no les alcanza para una vida íntegra. Usted bajó el Costo de Vida, pero lo que aumentó por sobre dicha estadística fueron los servicios, perdiendo los salarios su poder adquisitivo (a esto, que es tan evidente… ¿nadie se lo dice?).
2) Usted en esta campaña usó un discurso agresivo. Es el presidente de la Nación y los asalariados votaron con el salario como referencia, no en contra del gobernador.
3) Una buena mayoría de los asalariados de Buenos Aires votaron en defensa propia, porque tienen temor a perder lo que reciben desde hace unos cuarenta años, que son los subsidios. Y con usted saben que los van a perder.
4) Desde la oposición lo "envolvieron" con las malas intenciones, sí, pero usted también se enredó solo, con temas sensibles como el de la discapacidad y el de los jubilados, canjeándose un rechazo importante de parte de un sector de la ciudadanía. Muchos ciudadanos "de a pie", piensan en sus salarios e ingresos deprimidos, fundamentalmente por los servicios y por un costo de vida ciertamente dibujado.
5) No supo "desenredar" la jugada que le organizaron con su entorno.
6) No bajó los impuestos. Sé que no le gusta y tiene razones para ello, pero le guste o no en los supermercados los precios no bajan tampoco. Y si el Estado no baja los tributos, el salario se reciente dos veces. Ya se lo escribí: hizo la "macro", no la "micro". Y esta última a mi entender no tiene demasiado misterio o secretos, porque debe hacerla en un solo lugar, donde vamos los ciudadanos sí o sí: el supermercado. Elimine impuestos en toda la línea de comestibles, IVA, Ganancias, combustibles y otros relacionados.
7) Usted no es un ejemplo de austeridad.
8) Usted eliminó las conducciones de los Movimientos Sociales y la Justicia incólume, no hay un solo dirigente en la Justicia.
9) Ofrecí una propuesta a su secretario de Trabajo y al "ultra" ministro Federico Sturzenegger sobre los aportes a los asalariados para la acción gremial, que es inconstitucional por afectar el salario y usar al empleador como agente de retención. Lógicamente, no se animan a tocar al gremialismo. Eliminando dicho descuento se aumenta el salario.
10) Soy argentino y me duele la Patria. Que quienes gobiernan la Nación y muchos de los gobernadores provinciales no tengan la capacidad de reunirse para hablar de la Patria, es un indicio negativo.
11) Todavía no rompió el cerco del "unitarismo".
12) Oportunamente le solicité una entrevista. Sé que soy un "ciudadano de a pie", pero me gustaría ayudarlo, porque al hacerlo lo hago por la Patria.
Señor presidente, al margen de marcarle los que para mí han sido sus principales errores, no puedo dejar de seguir deseándole que le vaya bien, porque de esa forma nos va a ir bien a todos. Soy un simple ciudadano de "a pie", que lo saluda con la consideración y el respeto que se merece. Me duele la Patria, por eso trato de entender todo lo que nos pasa.
