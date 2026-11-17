Alquimia del vínculo

¿Por qué nos cuesta tanto amar y qué podemos hacer?

La desconexión social y el mandato de la inmediatez desafían la estabilidad afectiva en tiempos donde construir vínculos sanos exige revisar viejos patrones. Así, frente al aumento de la soledad y la fragilidad en las parejas, una mirada reflexiva plantea transformar el compromiso afectivo con tiempo y paciencia mutua.