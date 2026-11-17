Es una alarma que no queremos escuchar. Nunca estuvimos tan conectados y, al mismo tiempo, tan solos. Tenemos el teléfono lleno de contactos, conversaciones abiertas y aplicaciones para conocer gente, pero cada vez nos cuesta más encontrar a alguien con quien construir algo que dure. No es una sensación individual ni una cuestión de mala suerte.
¿Por qué nos cuesta tanto amar y qué podemos hacer?
La desconexión social y el mandato de la inmediatez desafían la estabilidad afectiva en tiempos donde construir vínculos sanos exige revisar viejos patrones. Así, frente al aumento de la soledad y la fragilidad en las parejas, una mirada reflexiva plantea transformar el compromiso afectivo con tiempo y paciencia mutua.
Los números de nuestro país muestran un fenómeno colectivo: crecen los suicidios, caen los nacimientos, se duplicaron las personas que viven solas y se celebran menos matrimonios. Detrás de cada cifra hay historias de desencuentro, de vínculos que no se sostuvieron y de personas que se sienten sin red.
Como psicóloga, después de muchos años acompañando parejas y familias, quiero proponer algo muy simple, aunque no fácil: aprender a vincularnos desde otro lugar. No volver al pasado ni resignarnos a la soledad, sino transformar lo que aprendimos en algo nuevo. A eso lo llamo alquimia del vínculo.
Números que no podemos ignorar
En 2025, 5.209 personas se quitaron la vida en Argentina, la cifra más alta de la última década. El suicidio ya es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años, y Entre Ríos registró la tasa más alta del país. Al mismo tiempo, nacen cada vez menos chicos: en diez años los nacimientos cayeron casi a la mitad y hoy el promedio es de poco más de un hijo por mujer.
También se celebran menos matrimonios. Y uno de cada cuatro hogares argentinos está formado por una sola persona, el doble que hace veinte años. El mayor crecimiento se dio entre los 20 y los 39 años, justamente la edad en la que antes se formaban las parejas y las familias. No es un fenómeno solo nuestro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada seis personas en el mundo sufre soledad y ya la considera un problema de salud pública.
Ninguno de estos datos tiene una sola causa. Pero todos dicen algo en común: nos está costando crear y sostener lazos, y eso tiene consecuencias en la salud mental, en la forma en que formamos familias y en cómo envejecemos.
¿Qué cambió? ¿La mujer? ¿La sociedad?
El modelo de pareja que heredamos se construyó sobre una estructura que ya no existe. Durante generaciones, la pareja fue también un acuerdo de supervivencia: él proveía, ella cuidaba, y separarse tenía un costo económico y social altísimo. La mujer cambió, y ese cambio es una conquista. Hoy estudia, trabaja, decide si quiere ser madre y cuándo, y ya no necesita una pareja para tener un lugar en el mundo.
Esa mayor autonomía es una de las razones detrás de la caída de la natalidad. Sin embargo, el reparto de las tareas no acompañó del todo: en nuestro país, una mujer con empleo dedica más horas al cuidado que un varón desocupado.
El varón, en cambio, muchas veces quedó sin un mapa nuevo. Perdió el rol de proveedor como identidad central y no siempre encontró otro desde donde ofrecerse en una relación.
Así aparecen desencuentros: mujeres que buscan compañeros y no protectores, y varones que no saben bien qué se espera de ellos. A eso se suman otros cambios:
- La lógica del consumo llegó a los vínculos. Si algo no conforma, se cambia. Las aplicaciones ofrecen la ilusión de una oferta infinita.
- La comunicación se volvió rápida y fragmentada. Mensajes, audios y silencios reemplazan muchas veces la conversación cara a cara.
- La idea de libertad se confundió con no comprometerse. El compromiso se vive como una pérdida y no como una elección.
- La tolerancia a la diferencia bajó. Buscamos a alguien que piense, sienta y desee igual que nosotros, y cualquier diferencia se lee como incompatibilidad.
- La incertidumbre económica pesa. Alquilar, sostener un hogar o pensar en hijos se vuelve difícil, y muchas personas postergan proyectos compartidos.
Lo que aprendimos y conviene revisar
No todo lo que heredamos sirve, pero tampoco todo hay que tirarlo. En la consulta veo a diario cómo repetimos guiones aprendidos en casa, en las películas y ahora en las redes, sin preguntarnos si nos hacen bien. Algunas creencias que conviene revisar:
- "Si es amor, tiene que ser fácil". El enamoramiento es intenso y espontáneo; el amor que dura se construye con trabajo cotidiano.
- "La persona indicada me va a completar". Esperamos que el otro llene vacíos que son nuestros. Ninguna pareja puede cargar con esa tarea.
- "Si discutimos, algo anda mal". El conflicto es parte de cualquier vínculo vivo. Lo que daña no es la diferencia, sino la forma de tramitarla.
- "Si no me entiende sin que se lo diga, no me quiere". Nadie adivina. Pedir con claridad es un acto de cuidado, no de debilidad.
- "Ceder es perder". Muchas parejas se convierten en una competencia por tener razón.
También hay cosas valiosas de las generaciones anteriores que perdimos en el camino: la paciencia, la idea de que una relación atraviesa etapas, la palabra empeñada y la disposición a reparar en lugar de descartar. El problema no es que tengamos grandes expectativas. El problema es tener expectativas enormes y, al mismo tiempo, pocas ganas de hacer el trabajo que esas expectativas requieren.
Transformar el plomo en oro
Los antiguos alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. No lo lograron con metales, pero nos dejaron una imagen poderosa: la transformación no se produce tirando la materia prima, sino trabajándola con paciencia, calor y tiempo. En los vínculos pasa lo mismo. Todos llegamos con plomo: heridas, miedos, malas experiencias, mandatos familiares.
La alquimia positiva propone no negar ese material ni huir de él, sino transformarlo. El proceso tiene tres momentos, como en la alquimia clásica:
1) Reconocer el material. Mirar con honestidad qué traigo: mis patrones, mis miedos, lo que repito. Sin culpa, pero con responsabilidad.
2) Aplicar calor. El calor es el compromiso y la presencia. Es quedarse cuando aparece la primera diferencia, conversar en lugar de desaparecer y sostener la incomodidad de crecer.
3) Dar tiempo. Ningún vínculo sano nace hecho. La confianza, la intimidad y la estabilidad se cocinan a fuego lento.
Un vínculo sano, seguro y estable no es el que no tiene problemas. Es el que tiene herramientas para atravesarlos sin destruir a ninguno de los dos. Como psicóloga, experta en autodesarrollo y en terapia de pareja, considero que un vínculo no se encuentra: se construye. La pregunta, entonces, no es solo dónde encontrar pareja, sino desde qué lugar nos acercamos a otra persona.
Podemos seguir buscando a alguien perfecto que no exija esfuerzo, o animarnos a construir con alguien real. Tal vez el cambio que necesitamos no sea enorme. Tal vez alcance con algo simple: dejar de esperar el vínculo ideal y empezar a construir uno real.