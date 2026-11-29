La ofensiva mediática y en redes sociales que funcionarios, empleados y militantes del gobierno nacional lanzaron con vehemencia contra la realidad, apenas el Indec oficializó el martes la entrada en recesión de la economía (ya anticipada en el informe de política monetaria del Banco Central del 29 de octubre), duró menos de 48 horas: una vez más, los hechos les ganaron la batalla, apuntalados por datos de caída del consumo interanual en supermercados, almacenes y shopping de alrededor del 3% promedio en setiembre y las primeras estimaciones de actividad económica de octubre.
Fin del sueño reactivador del gobierno: en octubre volvió a caer la actividad económica
El martes, el Indec informó que la actividad económica cayó 1,2% interanual en el tercer trimestre. Como en el segundo trimestre ya había caído 0,6%, Argentina entró en recesión. Además, las estimaciones de crecimiento para todo el año se recalcularon a la baja: pasaron del 4,5% con el que arrancó el año a menos de un punto. Los primeros informes de noviembre dan indicios de que el penúltimo mes del año será peor que octubre.
La recesión es consecuencia de las políticas económicas nacionales, aplicadas en uno de los contextos más favorables de la última década: una sociedad tolerante; el respaldo del mercado financiero y del establishment mundial; el apoyo sin fisuras de Estados Unidos, que incluso intervino en el proceso electoral del año pasado con un salvataje de U$S 20 mil millones; ingresos extraordinarios por exportaciones de energía y minería que en el caso del petróleo se acerca al millón de barriles diarios, tres cosechas consecutivas de las mejores de los últimos veinte años; exportaciones que superaran los U$S 100 mil millones este año; la aquiescencia de los poderes del Estado ante decisiones como el DNU 70 y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario; el apoyo de buena parte de gobernadores, legisladores y sindicatos; los mejores términos de intercambio de los últimos cien años; y una oposición desarticulada que dejó hacer mientras negociaba prebendas y ventajas con destino desconocido.
Lo que destacaban los funcionarios del gobierno en sus apariciones públicas post oficialización de la recesión fue que en setiembre la economía había mostrado algo de recuperación ya que había crecido el 1,1% respecto de agosto y que, si bien no le había servido para evitar la recesión, decían que octubre iba a seguir por el camino del crecimiento y el último trimestre iba a volver a mostrar mejoras de la actividad, poniendo fin a la recesión.
Pero todo indica que no será así. La consultora Equilibra, dirigida por Martín Rapetti (quien la semana pasada brindó una charla en Santa Fe en el Coloquio por los 20 años de ADER), difundió su informe mensual. Según su anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en octubre la actividad habría caído 2,5% interanual, el cuarto descenso consecutivo. Sin estacionalidad, la caída mensual sería de 0,5%, tras el rebote de 1,1% de septiembre.
Según la consultora, en octubre la actividad no primaria (EMAE sin agro, minería, energía ni pesca) habría caído 3,0% interanual y 0,7% mensual, y quedaría 2,7% por debajo del pico de marzo. En cambio, los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca) crecerían 2,2% interanual (por encima del 1,2% de septiembre, pero lejos de los dos dígitos de comienzos de año) y 1,2% mensual.
En lo que va del año, Equilibra calcula que la actividad acumularía un alza de 0,6% frente a los primeros diez meses de 2025, explicada íntegramente por los sectores primarios (+9,9% interanual), mientras que los no primarios caerían 0,8%. Para todo el año proyecta una suba de 0,5%, debido a la menor cantidad de días hábiles en noviembre por los feriados vinculados a la visita del Papa y a que el peso del trigo en diciembre será menor que el de la cosecha récord del año pasado.
Contraofensiva oficial y antecedente cercano
El primero en relativizar la entrada en recesión fue el vocero Adrián Ravier, quien sostuvo que no se podía confirmar una recesión técnica: "Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no". Afirmó que el EMAE es solo un indicador y que, para saberlo, hay que esperar el dato del PBI. Y agregó: "El EMAE subestima a la economía informal".
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato desestacionalizado de septiembre, que marcó un crecimiento intermensual de 1,1%, y relativizó el concepto de "recesión técnica". Lo calificó de definición "arbitraria", aunque el presidente Milei lo usó en la mayoría de sus presentaciones durante la campaña electoral, e invocó la definición del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos sobre cuándo empieza y termina una recesión. También negó una baja del consumo: aseguró que creció 7,6% entre el segundo trimestre de 2026 y el cuarto de 2023.
Un rato antes que Caputo, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, beneficiario de un crédito del Banco Nación en condiciones flexibles y generosas, dijo que la entrada en recesión del país "es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio". Como Caputo, ofreció su propia definición de recesión: "se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo".
Finalmente, el viceministro de Economía, el chileno José Luis Daza, fue más lejos: en un posteo en X titulado "Mensaje para el periodismo", afirmó que "dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican recesión" y también recurrió a la definición del National Bureau of Economic Research (NBER). Se considera que la economía entró en recesión cuando cae dos trimestres consecutivos desde 1974 cuando Julius Shiskin, un estadístico del gobierno de EE. UU. lo estableció en un artículo.
Resulta llamativo que el ministro Caputo, quien manejó la economía durante 7 de los últimos 12 años, no reconozca nada y culpe al peronismo, al mundial de fútbol o a algún suceso externo por los resultados de sus propias políticas, que ponen al país al borde del default cada vez que hay un vencimiento de deuda, como pasó todas las veces que se implementaron estas políticas. El jueves anunció que activará el swap con China por U$S 5 mil millones para pagar deudas que él mismo contrajo, aunque funcionarios del país asiático no lo confirmaron. Esa es la economía del Gobierno: salir corriendo a pedir plata cada vez que hay que pagar algo, porque nadie sabe adónde van a parar los dólares de la energía ni los de la agroindustria. Una bicicleta sin freno, hasta que se le salga la cadena.
JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, publicó esta semana un informe con sus proyecciones para la economía argentina: crecimiento de 0,8% en 2026 y de 1,8% en 2027, inflación de 23% a fines de 2027 y vencimientos de deuda y obligaciones financieras por US$ 24.900 millones. También anticipa una contienda política "cerrada y polarizada", que el Gobierno busca evitar mediante la suspensión de las PASO. Esta herramienta electoral, impulsada por el peronismo, fue en realidad la que menos usó (solo en 2015, en la provincia de Buenos Aires, con Julián Domínguez y Aníbal Fernández, con resultados desastrosos) y, en todo caso, fue la mejor herramienta electoral del no peronismo.
El informe de JP Morgan no es uno más. El 25 de abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el banco ordenó desarmar sus posiciones en pesos en Lebac y pasarlas a dólares (más de U$S 800 millones), lo que provocó la salida de otros fondos. Ese día el Banco Central vendió US$ 1.472 millones de reservas para contener la presión cambiaria. Luis Caputo era ministro de Finanzas y Federico Sturzenegger presidía el Banco Central. Allí comenzó una crisis financiera, que se sumó a la productiva iniciada el 10 de diciembre de 2015, y que devolvió al peronismo al poder.