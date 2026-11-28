En el cierre de una semana con turbulencias

Política y economía alinearon la semana en favor de Milei

El giro hacia el ajuste desde Brasil sopló “de cola” a favor de la Rosada. La prohibición al BCRA para financiar al Tesoro y la reforma electoral empujaron desde la política a los mercados. Bajó el riesgo país en una Argentina que tendrá tránsitos complicados hasta la mismísima elección presidencial.