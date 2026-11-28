Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza confirmaron que el Gobierno solicitó a Beijing la disponibilidad de US$ 5.000 millones (sobre la línea total de US$ 20.000 millones del swap). El objetivo es que el Tesoro disponga recursos para garantizar los vencimientos de deuda de 2027 y sustituir Bonares que el Tesoro dejó de ofrecer para no convalidar altos precios en el mercado local.
Política y economía alinearon la semana en favor de Milei
El giro hacia el ajuste desde Brasil sopló “de cola” a favor de la Rosada. La prohibición al BCRA para financiar al Tesoro y la reforma electoral empujaron desde la política a los mercados. Bajó el riesgo país en una Argentina que tendrá tránsitos complicados hasta la mismísima elección presidencial.
Caputo dice que el programa financiero está firme, pero su inesperado anuncio revela que el shock externo y el adelanto de las tensiones electorales no son inocuos. Eso a pesar de la baja del riesgo país en las últimas horas, basado en las buenas noticias políticas en el país y desde Brasilia por su política de ajuste.
En su intento para despejar dudas sobre la liquidez de corto plazo, Economía detalló el origen de los fondos para enero: US$ 1.800 millones que el Tesoro le comprará al BCRA utilizando pesos del superávit fiscal primario; US$ 1.200 millones de organismos multilaterales, US$ 1.000 millones de préstamos garantizados con CAF y Fonplata y US$ 300 millones provenientes de la privatización de AySA.
Mediante la Resolución Conjunta 67/2026 (liquidada el miércoles 25), Economía canjeó títulos en cartera del Banco Central que vencían entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre de 2026 (LECAP, BONCER y un bono dual) por nuevas letras dollar-linked y un BONCAP con vencimientos en enero y junio de 2027, despejando el cierre financiero de este año.
Estas últimas son maniobras “internas” que de todas maneras el mercado podía ya descontar.
En la economía real
¿Intervienen los libertarios en el mercado interno? Al menos “amenazan” con un subsidio a tasas para reactivar la demanda en el mercado interno, allí donde las fábricas más atrasadas están, no solo en producción por falta de demanda sino en oferta de modelos por falta de inversión.
El Ieral informó que en lo que va del año (enero-septiembre, desestacionalizado), sectores como pesca (+14,1%), minería (13%), agro (+8,1%) siguen traccionando fuerte, mientras construcción (+0,6%) o inmobiliarias (+0,5%) dan señales de no caer más. Pero comercio (-1,2%) o industria (-2,4%) acusan recibo recesivo donde más empleo formal se sostiene.
Ante la caída en los patentamientos y la baja penetración de las líneas actuales del Banco Nación (que opera con préstamos personales al 25%, por debajo de la inflación), el equipo económico negocia un esquema directo con las terminales automotrices y sus compañías financieras. No es un “plan platita”, pero son gestos por lo menos inéditos en el esquema libertario.
El mecanismo prevé que el Banco Nación fondee a las financieras de las marcas a una tasa cercana al 20%, y que las terminales subsidien puntos adicionales para ofrecer al consumidor créditos prendarios a 60 meses, por hasta $50 millones y a una tasa final igual o inferior al 18% anual exclusivamente para vehículos de fabricación nacional.
En el marco de encuentros con cámaras empresarias, Economía ratificó la entrada en vigencia de la suspensión de embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, junto con la extensión del plan de facilidades de pago en 18 cuotas para regularizar deudas tributarias y previsionales.
En el cierre del 13° Congreso de Economía Regional (26 de noviembre), Caputo anticipó el ingreso de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinadas a la provincia de Corrientes, proyectando un flujo global de US$ 12.000 millones por esta vía.
La inflación en escena
El ministro negó que el deslizamiento de la divisa norteamericana pase a precios. El jueves Lula anunció un giro a la ortodoxia en su ministerio de Economía, al nombrar al banquero Luiz Trabuco, lo que retrotrajo parte de la presión devaluatoria de Brasil, donde el dólar que había saltado de R$ 4,99 a R$ 5,95, retrocedió a R$ 5,53.
En la Argentina hubo “pass-through” (pase a precios del dólar) selectivo y parcial. El dólar oficial cerró en $ 1.601 en el Banco Nación, con una brecha de hasta $8,8% con los $ 1.767,90 que los inversores están dispuestos a pagar para comprar aquí y liquidarlo en Nueva York. Es el costo de la salida de inversores hacia la divisa, alentada por shocks externos y reforzada con el “riesgo kuca”.
En las góndolas, los primeros movimientos aparecieron en sectores de consumo masivo y bienes con componente importado. Esta semana, grandes alimenticias (como Arcor) enviaron listas nuevas con aumentos promedio cercanos al 6,9% (con picos en harinas, galletitas y chocolates), mientras que importadores reportan ajustes de reposición en torno al 10%.
Sin embargo, el bajo nivel de demanda y la fatiga del consumo actúan como techo para los comercios.
Consultoras privadas (como Quantum y C&T) señalan que, tras una primera reacción defensiva en las listas, los comercios recurren a promociones y descuentos bancarios para no perder volumen de ventas. Además, en el acumulado de 2026 el dólar subió cerca de un 9,5%, muy por debajo de la inflación acumulada (superior al 26%), lo que deja margen en varios rubros antes de requerir un ajuste lineal.
Tanto el Gobierno como el consenso de analistas (REM del BCRA) proyectaban que el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre sería acotado, ubicándose debajo del 2%, tras el 2,2% de octubre. Ahora el salto cambiario pone un piso más rígido a la desaceleración inflacionaria de diciembre.
Ayuda política y promesa de embajador
Esta semana fue el Congreso el que dio soporte al plan económico y político. La suspensión encaminada de las PASO (falta Diputados), la prohibición para que el BCRA le haga adelantos al Tesoro o los avances en el Presupuesto son señales que no dan certeza de continuidad libertaria a los mercados, pero que sí son indicios que se leen aquí como en Wall Street.
Caputo alega que el BCRA compró US$ 16,5 mil millones de dólares. Pero al descontar de las reservas brutas los pasivos y compromisos financieros (el swap con China, los encajes de depósitos privados y los préstamos garantizados o repos con bancos internacionales).
Martín Redrado estima que las reservas líquidas reales rondan apenas los US$ 8.000 millones, lo que explica que el Tesoro haya tenido que recurrir a la activación de yuanes del swap chino entre otros argumentos.
¿Llegará nuevamente la ayuda de Washington? Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina, posteó en X el jueves pasado: “Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”.
El diplomático lo hizo tras celebrar la aprobación en el Congreso argentino de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). “Tenemos mucho por hacer”, apuntó en referencia al acuerdo Build the Future/Corredor Andes-Atlántico, con línea de crédito EXIM de hasta US$ 7.000 millones.
Esta semana se descartó un posible viaje del vicepresidente J.D. Vance a Argentina. Pero la declaración de Lamelas funciona como señal de que el respaldo a Milei y la relación bilateral no se debilita a pesar de la derrota del presidente republicano en las elecciones de medio término.